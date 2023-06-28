Đứng chờ con thi THPT, một phụ huynh ngất xỉu, đội thanh niên tình nguyện và công an phải đưa đi cấp cứu

Đời sống 28/06/2023 21:08

Đang chờ con thi thì người đàn ông bất ngờ té xỉu, rất may ông đã được đội tình nguyện và công an ứng cứu kịp thời.

Dẫn theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 28/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra trường hợp một người đàn ông bị ngất xỉu vừa được cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện.

Đứng chờ con thi THPT, một phụ huynh ngất xỉu, đội thanh niên tình nguyện và công an phải đưa đi cấp cứu - Ảnh 1
Hai chiến sĩ công an và thanh niên tình nguyện Huyện Đoàn Cư Kuin đưa ông P đi cấp cứu - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Chị Phạm Hồng Trưng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện Đoàn Cư Kuin cho biết trường hợp nói trên là ông Đ.N.P (ngụ xã Ea Hu, huyện Cư Kuin). Ông P. bị ngất xỉu, nên đã được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin để cấp cứu. Được biết, ông P. đưa con đi thi ở điểm trường THPT Việt Đức, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

“Đang lúc chờ con, ông P có dấu hiệu mệt mỏi, rồi ngất xỉu. Tôi và hai anh công an, đón xe ô tô rồi đưa ông P đi cấp cứu”, chị Phạm Hồng Trưng kể. 

Ông P. có tiền sử động kinh. Sau khi tiếp nhận, được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc, hiện sức khỏe người này đã ổn và đang ở lại trung tâm. Ông P. phải uống thuốc thường xuyên, nếu quên, hoặc không sử dụng thuốc sẽ lên cơn.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, hôm nay là một ngày cực nhọc với các phụ huynh có con thi THPT vì thời tiết khá xấu. Dù trời đổ mưa to đúng khung giờ các thí sinh bước vào môn thi Ngữ Văn, nhưng xung quanh cổng trường, các phụ huynh đã bắt đầu đưa con mình đến trường với tâm thế hồi hộp. Nhiều phụ huynh vì lo lắng nên đã đứng chờ các em cho đến khi thi xong. 

Chị Phạm Thương (Hà Nội) chia sẻ với báo Đại đoàn kết rằng: "Các con thi mà mẹ cũng như thi cùng các con, tâm trạng các con thế nào thì mẹ cũng như vậy. Nhà chị lại còn hai đứa sinh đôi cùng thi ngày hôm nay, hồi hộp lắm. Thấy hai con học ngày học đêm nên rất mong kết quả sẽ như mong đợi, gia đình luôn luôn ủng hộ quyết định của con chứ không ép buộc con phải thi như thế nào”.

Đứng chờ con thi THPT, một phụ huynh ngất xỉu, đội thanh niên tình nguyện và công an phải đưa đi cấp cứu - Ảnh 2
Bố mẹ luôn muốn đồng hành cùng con trong những giờ khắc quan trọng - Ảnh: Thanh niên 

Vào chiều 28/6/2023 sau khi các sĩ tử hoàn thành môn Toán rất nhiều phụ huynh hồ hởi xen lẫn lo lắng đón con trở về. Như chị Tâm (ngụ tại Q.4, TP. HCM) liên tục gọi to tên con trong tiếng mưa, cho hay vì nhận tin dự báo thời tiết có mưa vào chiều nay nên đã chuẩn bị đầy đủ nón, dù, áo mưa để đón con. Chị Tâm hồ hởi vì sáng nay con thông báo làm được môn văn, cả nhà cũng nhẹ nhõm cùng cháu. Mưa to nhưng chị vẫn đứng đợi cháu, chỉ mong ngày mai thời tiết tốt hơn để con đi thi thuận lợi.

Một sĩ tử không may qua đời trước kì thi tốt nghiệp THPT 2023 ở Quảng Bình

Một sĩ tử không may qua đời trước kì thi tốt nghiệp THPT 2023 ở Quảng Bình

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình ngày 28/6 có 46 thí sinh vắng mặt ở môn thi Ngữ văn và trong đó 1 thí sinh vắng mặt do không may qua đời trước kì thi tốt nghiệp THPT.

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