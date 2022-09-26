Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học, dừng họp chợ, công nhân nghỉ làm để chống bão Noru

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường, trung tâm ở địa bàn thấp trũng, dễ bị ngập lụt hoặc được chọn làm nơi sơ tán dân đến tránh bão, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, lũ, báo cáo Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện chủ động đề xuất phương án cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học phù hợp với tình hình thực tế. Các trường đại học tư thục theo dõi tình hình bão, liên hệ với chính quyền địa phương nơi trường đóng chân, chủ động quyết định thời gian cho sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn và các yêu cầu về phòng, chống bão.

Ngày 26/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trường học cho học sinh trên địa bàn nghỉ học từ chiều 26/9 để phòng, tránh bão Noru cho đến khi có thông báo mới.

Tại cuộc họp phòng chống bão Noru (bão số 4) trưa nay, lãnh đạo Đà Nẵng cũng thống nhất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân tại các khu công nghiệp... được nghỉ làm việc từ 12 giờ trưa mai (27/9).

Cũng từ 12 giờ trưa 27/9, Đà Nẵng dừng họp chợ trên địa bàn. Nhằm hạn chế tối đa tác động của bão Noru đến đời sống dân sinh, lãnh đạo Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Công Thương chuẩn bị đủ hàng hóa, không để xảy ra tình trạng nâng giá các loại hàng hóa thiết yếu và phòng chống bão.

Từ 12 giờ trưa mai (27/9), Đà Nẵng dừng họp chợ trên địa bàn để phòng chống bão Noru.

Lãnh đạo Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Công Thương chuẩn bị đủ hàng hóa, không để xảy ra tình trạng nâng giá các loại hàng hóa thiết yếu và phòng chống bão.

Đặc biệt trong bối cảnh người dân đi mua đồ dự trữ, các ban quản lý chợ cần đẩy mạnh kiểm tra để phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp cố tình găm hàng, đẩy giá để trục lợi.

Hiện, Sở Công Thương Đà Nẵng cũng đã lên phương án chi tiết về việc cung ứng các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ nhân dân các vùng bị ảnh hưởng bởi bão Noru. Đơn vị này cũng có kịch bản hỗ trợ cho hơn 100.000 người dân ở những khu vực phải sơ tán với các mặt hàng thiết yếu trong 3 ngày.