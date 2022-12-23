Công an huyện Bảo Lâm đã bắt giữ và thực nghiệm điều tra hành vi cố ý gây thương tích của 3 thanh niên.

Theo báo Pháp Luật, chiều 23-12, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ và thực nghiệm điều tra hành vi cố ý gây thương tích 3 người gồm: Hoàng Kim Phú (17 tuổi), Nguyễn Anh Kiệt (17 tuổi) và Nguyễn Chí Thanh (16 tuổi) cùng ngụ huyện Bảo Lâm.

Công an huyện Bảo Lâm thực nghiệm điều tra. Ảnh: CA (Pháp Luật)

Nạn nhân bị 3 thanh niên niên chém trọng thương là Bùi Văn Khánh (35 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm).

Theo thông tin báo Người Lao Động, trước đó, tối 21-12, do người nhà có mâu thuẫn với anh Bùi Văn Khánh, nên Hoàng Kim Phú rủ thêm Kiệt và Thanh mang theo hung khí đi tìm anh Khánh đánh dằn mặt.

Kiệt điều khiển xe máy chở theo Phú và Thanh đi tìm anh Khánh. Khi gặp anh Khánh đang điều khiển xe máy trên Tỉnh lộ 725 (đoạn qua thị trấn Lộc Thắng), Phú và Thanh xuống xe cầm dao rượt đuổi và chém 3 nhát khiến nạn nhân bị thương ở tay và bụng phải nhập viện cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bảo Lâm đã vào cuộc xác minh, truy bắt các đối tượng gây án. Ngay trong đêm 21-12, các trinh sát đã xác định được 3 đối tượng chém anh Khánh bị thương là Phú, Kiệt và Thanh và tiến hành bắt khẩn cấp.

Lời khai cựu công an đâm tử vong Đội trưởng Đội Cảnh sát ma túy quận Hoàn Kiếm Sau khi sát hại đồng đội là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm, cựu cán bộ công an Phạm Minh Cường đã ra đầu thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-vi-mau-thuan-nho-3-thanh-nien-mang-theo-hung-khi-truy-duoi-den-tan-nha-de-chem-nan-nhan-538614.html