Lời khai cựu công an đâm tử vong Đội trưởng Đội Cảnh sát ma túy quận Hoàn Kiếm

Tin nóng 23/12/2022 18:22

Sau khi sát hại đồng đội là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm, cựu cán bộ công an Phạm Minh Cường đã ra đầu thú.

 

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, trưa nay, 23-12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội tiếp nhận Phạm Minh Cường, Thượng uý, cán bộ Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý - Công an quận Hoàn Kiếm đến đầu thú về hành vi sử dụng dao tấn công lãnh đạo của mình, Đội trưởng Nguyễn Thiện Chiến.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận có nghi ngờ ông Chiến có hành vi hại mình, nên có ý định trả thù. Từ mấy hôm trước, Cường đã mua dao bầu để thực hiện ý định này.

Lời khai cựu công an đâm tử vong Đội trưởng Đội Cảnh sát ma túy quận Hoàn Kiếm - Ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng (Ảnh Thanh Niên)

Khoảng 10 giờ 30 sáng nay, Cường đi xe máy mang theo dao bầu đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm. Một lúc sau, thấy ông Chiến từ trong trụ sở đi ra ngoài, Cường rút dao tấn công.

Ông Chiến được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, nhưng không qua khỏi.

Phạm Minh Cường sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú.

Lời khai cựu công an đâm tử vong Đội trưởng Đội Cảnh sát ma túy quận Hoàn Kiếm - Ảnh 2
Hung khí gây án (Ảnh: Vn Express)

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, Phạm Minh Cường khai nhận đã từng công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm từ năm 2019. Trong quá trình công tác, Cường nhiều lần nghi ngờ ông N.T.C. cho thuốc độc vào thuốc lá của Cường, dẫn tới việc hút thuốc bị ho ra máu nên nảy sinh ý định trả thù ông C..

Theo thông tin từ báo Vn Express, dao bầu được Cường mua ngày 15/12, chờ cơ hội tấn công trung tá Chiến "để trả thù cá nhân.

Nghi phạm Cường sống một mình tại căn hộ chung cư ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Người trong tòa nhà cho biết anh ta ít giao tiếp với người xung quanh và không thường xuyên ở nhà. Vài ngày trước, hơn 10 người đàn ông "xã hội đen" đến nhà tìm Cường. Sự việc gây mất trật tự khiến công an khu vực phải tới can thiệp.

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