Hà Nội: Lái xe ô tô va chạm với 2 xe máy làm 4 người bị thương có nồng độ cồn 'kịch khung'

Tin nóng 16/12/2022 18:00

Tài xế ô tô mang biển kiểm soát 30E-927.XX va chạm với 2 xe máy, khiến 4 người bị thương. Điều đáng nói, lái xe ô tô có nồng độ cồn "kịch khung" đã rời khỏi hiện trường. Hiện tại, lực lượng chức năng đang yêu cầu lái xe này trình diện để test ma túy.

 

Theo thông tin từ báo An Ninh Thủ Đô, vào khoảng 23h30 ngày 15/12, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại khu vực đối diện số 59 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tại thời điểm này, ô tô mang BKS 30E-927.XX do anh L.T.S (SN 1971, trú phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm) điều khiển đã va chạm với xe máy mang biển số 19N1-66.XX do anh H.T.D (SN 2003, trú thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) điều khiển và xe máy điện do anh P.Đ.V. (SN 2009, trú huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người bị thương nhẹ, 3 phương tiện bị hư hỏng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn với tài xế L.T.S.

Hà Nội: Lái xe ô tô va chạm với 2 xe máy làm 4 người bị thương có nồng độ cồn 'kịch khung' - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.Q (Ảnh: An Ninh Thủ Đô)

Dẫn theo tin báo Vietnamnet, kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế S. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,46 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm "kịch khung" được quy định trong Nghị định 100/NĐ-CP (mức vi phạm cao nhất trong Nghị định 100/NĐ-CP là 0,4 mg/L khí thở).

Người điều khiển ô tô đã rời khỏi hiện trường sau khi vụ tai nạn xảy ra. Hiện, lực lượng chức năng đang yêu cầu tài xế S. trình diện để test ma túy.

Sau hàng loạt vụ tai nạn liên hoàn có liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSGT và Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn.

Chỉ trong ba ngày từ 14- 16/12, 15 tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội) và các tổ CSGT đã phát hiện, xử lý 234 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm ở mức rất cao.

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