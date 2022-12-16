Người đàn ông độc thân bị sát hại dã man trong căn nhà có dấu hiệu bị phóng hỏa

Tin nóng 16/12/2022 17:36

Cơ quan công an đã xác định nguyên nhân vụ án người đàn ông độc thân bị sát hại dã man trong căn nhà có dấu vết phóng hỏa đốt cháy.

 

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 16-12, ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND UBND xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo ông Thành, khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân thôn Cát Khê, xã Hiệp Cát phát hiện ông M.V.Đ (SN 1974, trú thôn Cát Khê, xã Hiệp Cát) tử vong trong nhà, trên người có nhiều vết thương. Tại hiện trường, người dân và cơ quan chức năng phát hiện căn nhà của ông Đ. có dấu hiệu bị đốt bởi xăng.

Tại hiện trường, người dân và cơ quan chức năng phát hiện căn nhà của ông Đ. có dấu hiệu bị đốt bởi xăng.

Người đàn ông độc thân bị sát hại dã man trong căn nhà có dấu hiệu bị phóng hỏa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Ông Đ. bị sát hại bởi vật sắc nhọn, căn nhà có dấu hiệu bị đốt bởi xăng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nam Sách cùng các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hải Dương khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ

Dẫn theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, chia sẽ về nạn nhân Đ, ông Thành cho hay ông Đ. đã ly hôn với vợ, hiện đang sống độc thân. Cách đây 1 năm, mẹ ông Đ. đã qua đời.

Ông Thành thông tin thêm, quá trình điều tra, bước đầu lực lượng công an xác định hung thủ đã đổ xăng đốt nhà ông Đ. Khi nạn nhân chạy ra khỏi nhà thì bị hung thủ dùng vật sắc, nhọn sát hại.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ và truy bắt nghi phạm gây án.

 

 

 

Nam Định: Người phụ nữ gửi bé trai 2 ngày tuổi ở hiệu thuốc đi rút tiền, nhiều ngày không quay lại

Nam Định: Người phụ nữ gửi bé trai 2 ngày tuổi ở hiệu thuốc đi rút tiền, nhiều ngày không quay lại

Lấy lí do không đủ tiền trả, người này đã gửi lại cháu bé tại quầy thuốc để ra ngân hàng rút tiền, nhưng sau đó đã bặt vô âm tín.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin mới tin mới cập nhật

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 41 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 41 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào