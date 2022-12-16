Cơ quan công an đã xác định nguyên nhân vụ án người đàn ông độc thân bị sát hại dã man trong căn nhà có dấu vết phóng hỏa đốt cháy.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 16-12, ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND UBND xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo ông Thành, khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân thôn Cát Khê, xã Hiệp Cát phát hiện ông M.V.Đ (SN 1974, trú thôn Cát Khê, xã Hiệp Cát) tử vong trong nhà, trên người có nhiều vết thương. Tại hiện trường, người dân và cơ quan chức năng phát hiện căn nhà của ông Đ. có dấu hiệu bị đốt bởi xăng.

Tại hiện trường, người dân và cơ quan chức năng phát hiện căn nhà của ông Đ. có dấu hiệu bị đốt bởi xăng.

Ảnh minh họa: Ông Đ. bị sát hại bởi vật sắc nhọn, căn nhà có dấu hiệu bị đốt bởi xăng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nam Sách cùng các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hải Dương khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ

Dẫn theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, chia sẽ về nạn nhân Đ, ông Thành cho hay ông Đ. đã ly hôn với vợ, hiện đang sống độc thân. Cách đây 1 năm, mẹ ông Đ. đã qua đời.

Ông Thành thông tin thêm, quá trình điều tra, bước đầu lực lượng công an xác định hung thủ đã đổ xăng đốt nhà ông Đ. Khi nạn nhân chạy ra khỏi nhà thì bị hung thủ dùng vật sắc, nhọn sát hại.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ và truy bắt nghi phạm gây án.

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