Trước đó, khoảng 15h40 ngày 12/12, Công an quận Hoàn Kiếm trong quá trình tuần tra, kiểm soát, phát hiện một nhóm thiếu niên điều khiển xe máy dừng đỗ trước số 1A Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm. Đáng chú ý, 2 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision mà nhóm đối tượng này sử dụng đều không đeo biển kiểm soát.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, ngày 15/12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Q.V. (sinh năm 2008 ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn T.V. (sinh năm 2007 ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần M.A., (sinh năm 2008 ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Hà A.Q., (sinh năm 2008 ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp. Đồng thời đã thu hồi 1 số tang vật vụ án là các xe máy Honda Vison mà các đối tượng trộm cắp được tại các hầm chung cư.

Ngay lập tức, tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, khi thấy bóng lực lượng làm nhiệm vụ, cả nhóm thiếu niên này đã hùa nhau lái xe bỏ chạy. Các chiến sĩ Cảnh sát hình sự đã khống chế hai trong số các đối tượng trên, đưa người và xe về trụ sở đấu tranh làm rõ. Hai thiếu niên này được xác định là Nguyễn Q.V và Nguyễn T.V

Chiếc xe tang vật vụ trộm cắp - Ảnh: báo Pháp luật Việt Nam

Theo thông tin từ báo Lao động, qua đấu tranh, T. và V. khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội vào rạng sáng 12/12. Trong đó, 1 chiếc lấy trộm tại tầng hầm để xe của tòa nhà Trúc Bạch, số 141 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình và 3 chiếc xe máy khác tại hầm gửi xe của tòa CT1C, chung cư thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Đáng chú ý, xe máy mà các đối tượng lựa chọn để trộm cắp đều là xe loại Honda Vision. Nhóm đạo chích thiếu niên này lợi dụng đêm khuya, bảo vệ trông xe tại hầm các tòa nhà đã say ngủ, các đối tượng liền đột nhập, tìm xe Honda Vision không khóa sau đó dắt ra ngoài, mang đi gửi ở bãi xe, chờ “êm” rồi lấy về, đi làm khóa thông minh và sử dụng.

Mở rộng điều tra, Tùng và Vũ còn khai nhận cả nhóm đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp khác với thủ đoạn tương tự.

Tối 14/12, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 2 đối tượng khác trong ổ nhóm này gồm Trần M.A và Hà A.Q đều 14 tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi 3 xe máy trong các vụ trộm do ổ nhóm này gây ra và đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan đang bỏ trốn.