Trước khi bị vướng vào lao lý về hành vì trộm đồng hồ Rolex trị giá gần 2 tỉ đồng của ông N.M.T, Lã Kỳ Anh từng được biết đến với danh xưng Miss Vietnam Continents 2018 diễn ra tại Mỹ.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, ngày 13/12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lã Thị Anh (tức Lã Kỳ Anh , 32 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) 7 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, bị hại đã nhận lại tài sản, và có đơn xin bãi nại cho bị cáo nên không có gì xem xét.

HĐXX nhận định bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu, nhân thân tốt; phạm tội không gây thiệt hại; bị cáo không có tình tiết tăng nặng hình sự nên tuyên mức án dưới khung hình phạt.

Truớc đó, trong phần phát biểu quan điểm và luận tội, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị bị cáo Lã Thị Anh từ 12 - 13 năm tù.

Tại tòa, bị cáo Anh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Song, bị cáo trình bày mục đích lấy đồng hồ không phải muốn chiếm đoạt.

Theo bị cáo Anh, giữa bị cáo và người bị hại có mối quan hệ tình cảm. Do mâu thuẫn nên bị cáo muốn đánh tráo đồng hồ, một thời gian sau sẽ trả lại. Bên cạnh đó, bị cáo Anh khai trước khi lấy đồng hồ, bị cáo có thu nhập ổn định từ công việc Agency (chuyên tư vấn, đưa giải pháp, cung cấp dịch vụ Marketing cho doanh nghiệp…), xuất nhập khẩu quần áo từ Quảng Châu về Việt Nam buôn bán.

Thông tin từ báo Công Thương cho biết thêm, theo cáo trạng xác định, vào tháng 7/2021, Lã Thị Anh quen biết anh M.M.T, 25 tuổi qua mạng xã hội. Đến đầu tháng 8/2021, bị cáo thường đến và ngủ lại phòng của anh N.M.T ở phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Khoảng thời gian ở lại nhà anh T, anh T đã cho Anh xem bộ sưu tập đồng hồ của mình, trong số bộ sưu tập, anh T. có giới thiệu về chiếc Rolex Daytona Platinum trị giá 80.000 - 90.000 USD (khoảng 2 tỉ đồng).

Cáo trạng xác định, do chơi ngoại hối Forex thua lỗ, đang thiếu nợ tiền, Kỳ Anh nảy sinh ý định lấy trộm đồng hồ quý của người tình.

Thực hiện ý định trộm đồng hồ, Lã Thị Anh chụp hình đồng hồ và gửi cho T.V.T (ngụ quận Phú Nhuận) nhờ mua đồng hồ nhái.

Ngày 11/9/2021, Lã Thị Anh lấy đồng hồ nhái bỏ vào túi xách và qua nhà anh N.M.T ngủ qua đêm.

Khoảng 1 giờ ngày 12/9/2021, lúc anh N.M.T ngủ say, Lã Thị Anh lấy đồng hồ nhái đánh tráo chiếc đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum. Lã Thị Anh giấu đồng hồ vào túi xách rồi ngủ tiếp đến trưa cùng ngày thì về nhà.

Về đến nhà, Lã Thị Anh mang chiếc đồng hồ đã lấy trộm đưa cho T.V.T xem và nhờ định giá giùm. T.V.T gửi hình đồng hồ và được Đ.T.H định giá khoảng 80.000 USD.

Đồng hồ Rolex thật (phải) và chiếc giả. Ảnh: VnExpress

Trưa 13/9/2021, Anh nhờ T.V.T cầm chiếc đồng hồ trên với giá 1 tỉ đồng và hẹn đến ngày 30/9/2021 sẽ chuộc lại và nhờ T.V.T đem chiếc đồng hồ đi bảo dưỡng, đánh bóng.

Khi T.V.T hỏi nguồn gốc, giấy tờ của chiếc đồng hồ, Anh nói giấy tờ ở Mỹ và sẽ đưa sau. T.V.T đồng ý và chuyển khoản cho Anh 970 triệu đồng, trừ 30 triệu đồng tiền bảo dưỡng, đánh bóng đồng hồ và tiền lãi.

Nhận được tiền, Anh đã tiêu xài cá nhân hết.

Phát hiện đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum đã bị đánh tráo, Ngày 15/9/2021, anh N.M.T đến Công an phường Võ Thị Sáu (quận 3) trình báo.

Qua truy xét, ngày 21/9/2021, Công an quận 3 đã thu giữ đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum của anh N.M.T.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum có giá 1,99 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cũng theo cáo trạng, đối với T.V.T. do không biết đồng hồ Lã Thị Anh đưa là tài sản phạm tội mà có nên Cơ quan điều tra không xử lý.

Trước đó, Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh có quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 21/9. Tuy nhiên xét thấy vụ án còn nhiều vấn đề chưa rõ cần trả hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp điều tra bổ sung.