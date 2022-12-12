Vụ ghen tuông đốt nhà trọ khiến bạn gái cũ tử vong ở TP.HCM: Thêm một nạn nhân không qua khỏi

Tin nóng 12/12/2022 13:14

Do vết bỏng quá nặng, anh X. (30 tuổi) đã không thể qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Ngày 12/12, theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận anh Đ.T.X. (SN 1992, quê Bình Thuận) đã tử vong

Anh X. được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng phỏng 98% diện tích cơ thể kèm theo phỏng đường hô hấp. Ngay sau khi được cấp cứu, anh X. được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt khoa Phỏng. Mặc dù được điều trị tích cực, theo dõi sát nhưng anh X. đã không qua khỏi.

Anh Đ.T.X. là nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng khiến 2 người thương vong xảy ra tại căn nhà ngăn phòng cho thuê ở quận 12 vào lúc rạng sáng 8/12/2022 khiến dư luận xôn xao...

Vụ ghen tuông đốt nhà trọ khiến bạn gái cũ tử vong ở TP.HCM: Thêm một nạn nhân không qua khỏi - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy tại nhà trọ khiến 2 người tử vong. Ảnh: Công an TP.HCM

Thông tin từ báo Công an TP.HCM cho biết, theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ 40 phút rạng ngày 8/12/2022, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an quận 12 (TPHCM) tiếp nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 yêu cầu tham gia chữa cháy căn nhà ngăn phòng cho thuê tại địa chỉ 168 đường ĐHT02, tổ 7, KP.4, P.Đông Hưng Thuận, Q.12.

Ngay sau đó, BCH CAQ12 đã chỉ đạo, điều động 3 xe chữa cháy và 20 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường,  nhưng người dân đã tự dập tắt ngọn lửa trước đó. Vụ cháy xảy ra tại phòng số 1 của căn nhà nêu trên, hậu quả vụ cháy làm 2 người thương vong. 

Nạn nhân tử vong là chị Dương Thanh H. (SN 2000, ngụ H.Phước Long, tỉnh Bình Phước) và nạn nhân bị thương là anh Đ.T.X (SN 1992, ngụ H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, là bạn trai mới của H.), sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch do bỏng toàn thân.

Công an Quận 12 đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự CATP khẩn trương phong tỏa, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường.

Qua điều tra ban đầu, CAQ12 xác định: Tối 7/12/2022, anh Đ.T.X. đến phòng trọ trên gặp chị H. và ở lại qua đêm. Khi cả hai đang say ngủ thì bất ngờ Trần Dương Tú (SN 1994, ngụ tỉnh Cà Mau, là người yêu cũ và cũng là người thuê căn phòng trên để ở cùng nạn nhân H. từ tháng 4/2022, nhưng đã dọn đi từ ngày 5/12/2022) bất ngờ dùng chìa khóa mở cửa vào phòng rồi tạt xăng đốt khiến chị H. tử vong, anh X. bỏng nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh X. chạy ra ban công bên ngoài phòng nhảy xuống đất cầu cứu thì được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện trong tình trạng bỏng toàn thân, rất nguy kịch.

Sau khi gây án, đối tượng Tú nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ ghen tuông đốt nhà trọ khiến bạn gái cũ tử vong ở TP.HCM: Thêm một nạn nhân không qua khỏi - Ảnh 2
Đối tượng Trần Dương Tú tại cơ quan công an. Ảnh: PLO

Quyết tâm không để kẻ thủ ác trốn thoát, BCH CAQ12 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp lực lượng Phòng CSHS tập trung tiến hành khoanh vùng, bao vây khép kín địa bàn đối tượng có thể lẩn trốn. Chỉ sau 3 giờ gây án, CAQ12 đã bắt được Tú khi y đang lẩn trốn ở khu vực cách hiện trường không xa...

Tại cơ quan công an, Trần Dương Tú khai nhận do ghen tuông, khi phát hiện chị H. có người yêu mới và đuổi Tú dọn đi nơi khác sinh sống. Không kiềm chế được cơn tức giận, Tú đã lên kế hoạch trả thù tình. Nghĩ là làm, lúc 21 giờ ngày 7/12/2022, Tú về lại nhà trọ cũ thì phát hiện xe máy của H/ có 2 nón bảo hiểm nên Tú đem can xăng 10 lít đến và trốn trong phòng vệ sinh ở tầng 1. Đến khoảng 3 giờ 20 phút rạng ngày hôm sau, Tú đổ xăng ra thùng đựng sơn, đen lên phòng trọ của H. sau đó tạt xăng và châm lửa đốt gây ra vụ án.

Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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