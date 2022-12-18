Nghe tin 'sàm sỡ phụ nữ', thiếu niên 15 tuổi chém trọng thương người đàn ông

Tin nóng 18/12/2022 14:26

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với thiếu niên 15 tuổi về hành vi “giết người”.

 

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân, chiều 17/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thái Thi (SN 2007, ngụ phường 1, TP.Bạc Liêu) để điều tra, xử lý về hành vi "Giết người".dẫ

Theo hồ sơ vụ án, Thi quen biết với chị N. (SN 2002, tạm trú tại nhà trọ ở phường 1, TP Bạc Liêu). Vào chiều 28/8, khi nghe tin chị N bị ông P là hàng xóm sang có hành vi sàm sỡ, Thi đã rủ thêm 2 người chơi chung nhóm mang theo 2 dao tự chế tìm ông P để "xử lý". Đến nơi, Ngô Thái Thi dùng dao chém ngay phần cổ ông P, khiến ông này bị thương tích nặng.

;Nghe tin 'sàm sỡ phụ nữ', thiếu niên 15 tuổi chém trọng thương người đàn ông - Ảnh 1
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định bắt tạm giam Thi, trước sự giám hộ của người thân (Ảnh: Công An Nhân Dân)

Khi đến nơi, Ngô Thái Thi dùng dao chém ngay phần cổ khiến ông P bị thương tích nặng. Người dân xung quanh phát hiện và tri hô nên nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát.

Ngay sau đó, người dân xung quanh phát hiện vụ việc và tri hô nên nhóm đối tượng trên lên xe tẩu thoát. Riêng ông P được đưa đi cấp cứu kịp thời nên sau đó qua cơn nguy kịch.

Trước đó, ngày 5/9, Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và giao cho gia đình quản lý tại địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình tại ngoại, Thi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

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