Người bị tố đánh nữ nhân viên phục vụ golf tại TP. Đà Nẵng phải nhập viện cấp cứu, là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 11.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trình Minh Đức, Chánh văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam, cho biết thông tin về vụ ông N.V.D (đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam bị tố đánh nữ nhân viên phục vụ golf nhập viện) thì chỉ mới nghe thông bên ngoài, hiện chưa có thông tin chính thức về vụ việc. “Chưa có thông tin gì chính thức cả. Hiện chúng tôi cũng đang rà soát để nắm thêm thông tin đảm bảo theo đúng quy định, quy chế hoạt động của HĐND tỉnh. Khi có thông tin chính thức tất cả vụ việc, đảm bảo đủ điều kiện thì sẽ có hướng xử lý theo quy chế làm việc của HĐND tỉnh”, ông Đức nói.

Chị N.A.L., người bị ông D. đánh (Ảnh: VTV.News) Ông N.V.D là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) và khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), vừa bị tố đánh một nữ nhân viên phục vụ khách chơi golf nhập viện. Mới đây, bên lề kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, trả lời một số phóng viên xung quanh nội dung trên mạng xã hội những ngày qua xôn xao chuyện ông dùng gậy đánh một nữ nhân viên của sân golf, ông N.V.D cho rằng: “Thông tin kia là vu khống, người ta nói thêm nói bớt. Chuyện bé xé ra to, chả đâu vào đâu cả... Đây là việc bôi nhọ người khác”.

Theo thông tin từ VTV.News, phóng viên của VTV.News đã liên hệ với người quản lý sân golf BRG, người này cho biết chỉ nắm thông tin sự việc, còn mọi chuyện giải quyết thế nào là do lãnh đạo, mình không có quyền phát ngôn. Trước đó, ngày 6/12, một nhóm khách chơi golf đến sân golf BRG Đà Nẵng (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) và chị L. được cử phục vụ nhóm khách này. Trong lúc chơi, do bất đồng với chị N.A.L. trong việc tính số gậy đã chơi trong một hố, thành viên của nhóm chơi là ông N.V.D. dùng gậy golf đánh vào người chị L. làm cây gậy bị gãy. Chị L. được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Chị L. được đưa vào bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Thanh Niên) Sau sự việc trên, Câu lạc bộ Golf Bách Khoa Đà Nẵng đã ra thông báo, đồng thời đề nghị các hội golf và sân golf cả nước tẩy chay vị khách này. Trong thông báo, Câu lạc bộ Golf Bách Khoa Đà Nẵng cho rằng hành động của ông D. là vi phạm luật và văn hoá golf, bôi xấu hình ảnh của những người chơi golf Việt Nam. Câu lạc bộ này cũng đề nghị chủ sở hữu sân golf BRG Đà Nẵng theo dõi diễn biến sự việc, nếu sức khỏe của chị L. bị ảnh hưởng thì phải báo công an để xử lý.

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