Một phụ nữ Hà Nội bị ngộ độc do ăn bỏng ngô nghi bị tẩm cần sa

Tin nóng 07/12/2022 15:32

Mới đây nhất, một người phụ nữ ở Hà Nội được chẩn đoán bị ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô do con đặt mua trên mạng.

 

Theo thông tin từ báo Đảng Cộng Sản.VN, tin từ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, hiện Trung tâm đang điều trị cho một bệnh nhân nữ (56 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) được chẩn đoán bị ngộ độc cần sa sau khi ăn nhầm bỏng ngô nghi có tẩm cần sa.

Theo lời kể của người nhà, khoảng 16h30 ngày 29/11, chị Phạm Thị Ch có ăn 2 miếng bỏng ngô (do con chị đặt mua trên mạng). Sau 1 tiếng, chị Ch cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, nôn ra thức ăn, sau đó ý thức lơ mơ nên được người nhà đưa vào Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai).

Theo thông tin từ báo Kinh Tế Đô Thị.VN, TS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai xác nhận, tối 29/11, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, đồng tử giãn hai bên. Qua khai thác thì được biết bỏng ngô mà bệnh nhân ăn là loại được con của bệnh nhân đặt mua trên mạng Internet. Kết quả xét nghiệm nước tiểu của bệnh nhân phát hiện chất THC (một chất chính có trong cần sa). Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc cần sa, được cấp cứu và điều trị theo đúng phác đồ nên đã qua cơn nguy kịch.

Một phụ nữ Hà Nội bị ngộ độc do ăn bỏng ngô nghi bị tẩm cần sa - Ảnh 1
Mẫu bỏng ngô bệnh nhân đã sử dụng do gia đình cung cấp (Ảnh: Zing.news)

Dẫn từ tin của Zing.news, vào ngày 6/12, Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã làm việc với nữ bệnh nhân trên và 2 thành viên trong gia đình là chồng, con trai. Diễn biến sự việc cho thấy, con trai của nữ bệnh nhân (sinh năm 1998) thường mua bán hàng qua mạng xã hội.

Khoảng ngày 28/11, anh này đặt mua 50.000 đồng bỏng ngô từ một hội nhóm quen trong ứng dụng Telegram. Thời điểm hàng chuyển đến, người con trai không có nhà nên nhờ bố nhận hộ. Tổng cộng tiền bỏng và công vận chuyển là 80.000 đồng.

Khi về nhà, anh này ăn mấy hạt bỏng thì thấy đắng nên để lại. Ngày 29/11, trong khi dọn nhà, người mẹ thấy gói bỏng ngô bóc dở nên đã ăn rồi bị ngộ độc.

Theo người con trai, sau khi mẹ ngộ độc, anh này liên lạc lại với hội nhóm bán bỏng ngô trên Telegram thì nhóm này đã cắt đứt liên lạc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc.

Được biết, cách đây chưa lâu, Trung tâm Chống độc cũng cấp cứu một nữ sinh viên 20 tuổi ở Hà Nội vào nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy tim, tổn thương não, tổn thương gan... vì hút thuốc lá điện tử có chứa cần sa.

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