Phan Thiết: Ngư dân 'tá hỏa' phát hiện cẳng chân người đang phân hủy trên cát

Vào ngày 3/12, một số người dân phát hiện một phần cẳng chân người trên cát ở khu vực bãi biển thôn Tiến Hải, xã Tiến Thành.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, Cơ quan chức năng TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đang điều tra làm rõ vụ việc liên quan một cẳng chân người nghi là của phụ nữ ở bãi biển xã Tiến Thành.

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 5h sáng 3/12, một số người dân sống gần khu vực bãi biển ở thôn Tiến Hải, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tá hỏa khi phát hiện một phần cẳng chân người nằm trên cát liền gọi điện báo cảnh cảnh sát.

Ảnh minh họa: Internet

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Thuận và Công an TP Phan Thiết đã phối hợp với VKSND tỉnh Bình Thuận và Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Bình Thuận có mặt ghi nhận hiện trườn để xem xét, khám nghiệm.

Qua bước đầu xác định, đây là bàn chân phải, nghi của phụ nữ và đang có dấu hiệu phân hủy. Theo cơ quan công an, cẳng chân được phát hiện nói trên có dấu hiệu bị tác động ngoại lực.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận truy xét, điều tra.

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