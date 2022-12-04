Sau khi xác minh đoạn video ghi cảnh một bé gái 11 tuổi bị người cha treo lên trần nhà rồi dùng roi đánh đập. UBND tỉnh Hà Tĩnh mới ra quyết định xử phạt ông P.V.T. vì hành vi gây thương tích với 2 con nhỏ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 5-8, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một bé gái 11 tuổi bị lột hết quần áo, hai tay bị buộc dây treo lơ lửng trên trần nhà. Cạnh đó, một người đàn ông cởi trần dùng roi đánh vào thân thể bé gái.

Qua tìm hiểu, vụ việc được ghi lại xảy ra ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Trao đổi với ông Hoàng Văn Hà - chủ tịch UBND xã Cương Gián - xác nhận vụ việc trong đoạn video clip xảy ra ở địa phương này. Hiện chính quyền cùng với công an đang vào cuộc làm rõ.

Theo ông Hà, bé gái bị treo trên trần nhà tên là N. (11 tuổi), còn người treo và dùng roi đánh chính là cha của cháu tên N.V.T. (36 tuổi, ngụ thôn Nam Mới, xã Cương Gián). N. là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Mẹ của N. hiện đang đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

Con trai ruột là cháu N.N.T. (12 tuổi) chứng kiến, dùng điện thoại để quay lại cảnh ông T. bắt con gái cởi hết quần áo, dùng áo quấn quanh tay, buộc dây thừng treo con gái lên trần nhà rồi dùng roi đánh vào mông nạn nhân 3, 4 cái.



Người cha treo con gái lên trần nhà để đánh. Ảnh cắt từ clip

Đoạn video sau khi được đăng tải đã khiến người xem vô cùng phẫn nộ, bức xúc trước hành động của người đàn ông.

Theo báo Pháp Luật, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cương Gián phối hợp Công an huyện Nghi Xuân đến nhà ông T. để làm rõ sự việc.

Ngoài việc thừa nhận đánh đập cháu N. thì ông T còn khai trước đó cũng có hành vi ném cốc uống nước bằng thủy tinh vào bờ tường khiến mảnh thủy tinh văng vào đầu con trai gây thương tích.

UBND tỉnh Hà Tĩnh mới ra quyết định xử phạt ông P.V.T. 45 triệu đồng vì hành vi gây thương tích với 2 con nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xu-phat-45-trieu-dong-nguoi-cha-lot-quan-ao-treo-con-gai-len-tran-nha-de-danh-531366.html