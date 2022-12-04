Chưa đầy 24h kể từ khi tiếp nhận vụ cướp xe máy xảy ra trên địa bàn, công an huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) đã tiến hành bắt giữ nhóm thiếu niên gây án. Đáng chú ý, tuổi đời các đối tượng trong nhóm cướp này còn rất trẻ, có năm sinh từ 2005 - 2008.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, trước đó, vào khoảng 0h30 rạng sáng (2/12), hai học sinh là cháu V.A và T.A (cùng SN 2007, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) đã đến Công an huyện Đông Anh trình báo về việc bị một nhóm đối tượng dùng hung khí chặn cướp xe máy tại khu vực đường gom Võ Nguyên Giáp, thuộc địa phận thôn Đông Tây, xã Vân Nội.

Theo trình bày của bị hại, trong nhóm này có 4 đối tượng, đã chặn đường, dùng tuýp sắt hàn dao đe dọa và tấn công.

Ngay sau khi nhận được trình báo về vụ việc, Công an huyện Đông Anh đã huy động các lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin báo Kiến Thức.Net, đến 21h cùng ngày, Công an huyện Đông Anh đã bắt được 4 đối tượng gây án gồm N.V.T (SN 2007), P.Q.T (SN 2005), N.A.T (SN 2008), Đ.T.Q (SN 2007), cùng trú tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Ảnh minh họa: Internet

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đấu tranh khai thác các đối tượng còn thực hiện 1 vụ cướp điện thoại của một đôi nam nữ tại khu vực cầu vượt gần cây xăng Phú Minh, huyện Sóc Sơn vào tháng 11/2022; 1 vụ chiếm đoạt tài sản tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn vào tháng 8/2022.

Hiện Công an huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

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