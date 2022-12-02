Sau khi uống rượu, nhóm ngư dân tổ chức đăt kèo thi bơi vào bờ ăn tiền và 1 người bị mất tích tại vùng biển TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị chuyên trách trên địa bàn TP Móng Cái đang phối hợp tìm kiếm một ngư dân bị mất tích trên vùng biển phường Bình Ngọc.

Cụ thể vào khoảng 12 giờ ngày 1.12, nhóm ngư dân 6 người gồm: Phạm Văn Đặc (55 tuổi); Ngô Đình Quang (31 tuổi); Lê Văn Công (31 tuổi); Hoàng Văn Việt (26 tuổi); Đỗ Văn Cường (27 tuổi) di chuyển sang tàu gỗ số hiệu QN-9000 đang neo đậu gần đó để ăn cơm cùng anh Nguyễn Văn Hải (38 tuổi) và anh Lê Văn Khương (36 tuổi).

Ăn, uống đến khoảng 12h cùng ngày, anh Khương chỉ về một chiếc tàu đậu cách đó khoảng 30-40m rồi các cược với anh Hải nếu lặn được đến vị trí chiếc tàu này thì sẽ thắng 4 triệu đồng, nếu thua thì anh Hải phải trả anh Khương số tiền này.

Lực lượng chức năng tìm kiếm ngư dân mất tích (Ảnh: Tiền Phong)

Tuy nhiên, anh Hải đã không đồng ý chơi còn ông Đặc. lại tỏ ý muốn chơi nhưng được mọi người can ngăn vì đã uống rượu. Ngay sau đó, ông Đặc. đã nhảy xuống biển tham gia kèo này và bị sóng biển cuốn trôi.

Một lúc sau anh Khương rời khỏi mâm cơm và ra ngoài thì phát hiện ông Đặc. ở tư thế ngửa dưới mặt nước ở khu vực cách đuôi tàu khoảng 20m. Thấy vậy anh Khương hô hoán mọi người trên tàu để biết và ứng cứu nhưng sau đó lại không tìm thấy nạn nhân nên đã đến Trạm Biên phòng Mũi Ngọc (Đồn Biên phòng Trà Cổ) ở gần đó để trình báo sự việc.

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng của TP.Móng Cái huy động hơn 100 người thuộc các lực lượng công an, quân đội, hải quan tìm kiếm, nhưng đến sáng 2.12 ông Đặc vẫn chưa được tìm thấy.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo P.Bình Ngọc (TP.Móng Cái) cho biết, hiện nay khu vực biển biên giới có sóng to, trời rét nên gây khó khăn đối với công tác.

Chỉ vì ánh mắt, nam thanh niên rút dao đâm chết người trong quán bida Vì cho rằng đối phương nhìn đểu mình, Trần Ngọc Quí đã cầm dao bấm đâm nạn nhân tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhau-say-mot-ngu-nhan-nhan-keo-thi-boi-an-tien-mat-tich-tren-bien-530920.html