Trên địa bàn xã Thiệu Thành (Thiệu Hóa) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một nữ sinh lớp 7 tử vong và cụ bà đi đường bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, chiều 2-12, Chủ tịch UBND xã Thiệu Thành (Thiệu Hóa) ông Thân Văn Dũng cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một nữ sinh lớp 7 tử vong và cụ bà đi đường bị thương nặng.

Thông tin ban đầu cho hay, trước đó vào khoảng 14h ngày 1.12, trên tuyến đường của xã Thiệu Thành, chiếc xe ba bánh (xe máy chế, không được phép lưu thông), đang chạy trên đường thì bất ngờ đánh lái sang đường đối diện để tránh cụ bà đi xe đạp điện cùng chiều và đâm trực diện nữ sinh lớp 7 đi xe, trước khi húc đổ cột cổng và một đoạn tường rào của người dân.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Hoài Thu (Lao Động)

Hậu quả vụ tai nạn giao thông, khiến nữ sinh lớp 7 bị tử vong tại chỗ trong gầm xe lôi, trong khi cụ bà đi đường bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Thiệu Hóa.

Tại hiện trường, chiếc xe máy chế sau khi tông trúng nữ sinh đã húc đổ cột cổng và đoạn tường rào của một hộ dân. Chiếc xe đạp của nữ sinh lớp 7 bị hư hỏng nặng, nằm trong gầm xe máy chế.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 7 tử vong tại chỗ. Ảnh: Hoài Thu (Lao Động)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Thiệu Hóa đã tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Nữ sinh tử vong được xác định là cháu NKN (13 tuổi) là học sinh lớp 7 Trường THCS Thiệu Thành (Thiệu Hóa).

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan công huyện Thiệu Hóa điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật, ông Thành thông tin.

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