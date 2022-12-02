Vào ngày 2/12, trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra mưa lớn liên tục gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực dân cư, đường giao thông. Theo thông tin ban đầu, hiện tại lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm 1 người dân bị lũ cuốn mất tích.

Theo thông tin từ báo Tin Tức, dẫn theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, tổng lượng mưa từ tối 1/12 đến chiều 2/12 trên địa bàn huyện Phú Lộc ghi nhận tại Vườn Quốc gia Bạch Mã là hơn 532mm, tại hồ chứa nước Thủy Yên là 497mm, tại hồ chứa nước Truồi là hơn 455mm.

Mưa lớn trong nhiều giờ trên địa bàn huyện Phú Lộc khiến lượng nước từ thượng nguồn đổ về dồn dập gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực dân cư thấp trũng. Nước lũ tràn qua mặt đường Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã bố trí phương tiện, cán bộ chiến sĩ tham gia điều tiết phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Quốc lộ 1 đoạn qua phía nam huyện Phú Lộc (TT-Huế) bị ngập, giao thông ách tắc nhiều giờ (Ảnh: Tiền Phong)

Dự báo, do không khí lạnh được tăng cường bổ sung liên tục, mưa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế khả năng sẽ còn kéo dài trong mấy ngày tới, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Theo thông tin từ báo Gia Đình. Sức Khỏe Đời Sống, ông Phan Công Mẫn - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, tìm kiếm 1 người dân bị lũ cuốn mất tích.

Vào khoảng 13h10 cùng ngày, Công an huyện Phú Lộc nhận được thông tin về việc có 1 người dân điều khiển xe máy đi qua cánh đồng Bầu Lát (đường liên thôn, thuộc địa phận thị trấn Phú Lộc) thì bị nước lũ cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm người dân mất tích (Ảnh: Gia Đình. Sức Khỏe Đời Sống)

Theo ông Mẫn, danh tính của người mất tích đang được lực lượng chức năng xác minh, nhưng qua thông tin ban đầu, có thể người mất tích nói trên ở xã Lộc Trì.

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đang phối hợp lực lượng Ban CHQS huyện Phú Lộc tiếp cận hiện trường, tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Nguyên nhân ban đầu việc con gái ra tay dã man sát hại cha ruột tử vong ở Điện Biên Hai cha con đã có mâu thuẫn xảy ra trước đó, đến sáng sáng 2/12, con gái ruột được cho là đã ra tay dã man khiến người bố tử vong trong trạng thái không nguyên vẹn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khan-truong-tim-kiem-nguoi-bi-nuoc-lu-cuon-mat-tich-khi-di-xe-may-qua-doan-duong-lien-thon-530907.html