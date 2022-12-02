Lời khai của 3 nhân viên bị khởi tố vì giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng?

Tin nóng 02/12/2022 08:51

Công an làm rõ, bị can Hà (thường gọi là Hà Lee) và bị can Nhi phụ giúp bà Hằng quản lý 12 kênh, trang thông tin mạng xã hội được sử dụng làm phương tiện thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 1/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Cty CP Đại Nam) và Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng truyền thông Cty CP Đại Nam) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo Cơ quan điều tra, cả 3 bị can Nhi, Hà và Tân là những đối tượng đã giúp sức tích cực cho bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng giám đốc Cty CP Đại Nam) thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài.

Lời khai của 3 nhân viên bị khởi tố vì giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng? - Ảnh 1
Công an lấy lời khai 2 bị can Lê Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Mai Nhi- Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, 3 bị can khai rằng, là nhân viên cấp dưới nên làm theo chỉ đạo của bà Nguyễn Phương Hằng. Và do ảo tưởng quyền lực mạng xã hội, thể hiện sự ủng hộ, cùng quan điểm với bà Hằng nên không lường trước được hậu quả.

Công an làm rõ, bị can Hà (thường gọi là Hà Lee) và bị can Nhi phụ giúp bà Hằng quản lý 12 kênh, trang thông tin mạng xã hội được sử dụng làm phương tiện thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Hai bị can đã thực hiện nhiều phần việc giúp cho bà Hằng như: Lên kịch bản cho buổi livestream, mời các khách mời, chuẩn bị tài liệu, không gian, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, cập nhật câu hỏi, bình luận của cộng đồng mạng để bà Hằng, khách mời trả lời trong buổi livestream…

Hai người còn dùng nhiều trang mạng, tài khoản Facebook cá nhân là “Ha Lee” và “Hoàng Nhi” để đăng tải nội dung thông báo lịch livestream, các phát ngôn của bà Hằng hay tham gia phát tán trực tiếp nhiều clip, thông tin có nội dung, phát ngôn sai sự thật, xúc phạm người khác.

Còn bị can Huỳnh Công Tân, là Trưởng phòng Truyền thông của Công ty CP Đại Nam nhưng xuyên suốt khoảng thời gian bà Hằng tổ chức các buổi livestream, người này có vai trò là thư ký, MC dẫn chương trình để dẫn dắt câu chuyện theo hướng có nội dung xúc phạm, nhục mạ người khác.

Ông Tân còn sử dụng hình ảnh, các clip trên tài khoản Youtube cá nhân có chèn phần bình luận của mình vào, có nội dung thô tục, xúc phạm nặng nề những người khác.

Lời khai của 3 nhân viên bị khởi tố vì giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng? - Ảnh 2
Bị can Huỳnh Công Tân - Ảnh: Vietnamnet

Hiện dư luận quan tâm đến việc xử lý những khách mời có tham gia trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, trong đó có những người là luật sư, tiến sĩ luật. 

Được biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an TP.HCM đã mời một số người lên làm việc. Nguồn thông tin từ Cơ quan CSĐT cho hay, những khách mời này xuất hiện trong một số buổi livestream của bà Hằng có những phát ngôn liên quan đến ông Nguyễn Võ Hoài Linh (tức danh hài Hoài Linh) và bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh).

Nguồn tin này cũng nói, hiện cơ quan tố tụng đang trưng cầu giám định giám định rất nhiều video để xác định căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.Ngoài ra, có những cá nhân sử dụng tài khoản Youtube cá nhân để chia sẻ hay tạo ra các clip “ăn theo” sự kiện Nguyễn Phương Hằng để câu like, views và tăng thu nhập. Từ khi xử lý vụ án đến nay, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan và ở các tỉnh thành khác, cơ quan công an cũng đã vào cuộc, mời một số người lên làm việc. Theo đó, tùy theo mức độ vi phạm của mỗi cá nhân mà cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Nóng: Khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, cáo buộc giúp sức phạm tội trong thời gian dài

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Cơ quan công an vừa cho hay đã mở rộng điều tra, khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng.

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