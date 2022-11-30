Vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 2 tháng: Hé lộ nguyên nhân?

Tin nóng 30/11/2022 08:58

Liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng mới đây bị tạm giam thêm 2 tháng, mới đây lực lượng chức năng cho biết để điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND TP Hồ Chí Minh, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra lệnh tiếp tục tạm giam đối với bị can.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 29/11, Công an TP HCM cho biết vừa ra quyết định tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận sau khi VKSND TP HCM trả hồ sơ lần 2, yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề quan trọng, Công an TP HCM đã ra lệnh tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, trong quá trình tạm giam, con trai bà Nguyễn Phương Hằng là ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1990, ngụ quận 7, TP HCM) đã gửi đơn đến VKSND TP HCM và Công an TP HCM nộp 10 tỉ đồng để bảo lãnh cho mẹ mình tại ngoại. Tuy nhiên, đơn của ông Tuấn không được chấp nhận.

Đây là lần thứ hai VKSND TP Hồ Chí Minh trả hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra bổ sung đối với vụ án này.

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 2 tháng: Hé lộ nguyên nhân? - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Báo VTV News 

Trước đó theo thông tin từ báo VTV News vào tháng 9/2022, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ, đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can Nguyễn Phương Hằng. Ngoài ra, xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố để giải quyết triệt để vụ án.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận.

Tại các buổi livestream, bà Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều nghệ sĩ như ông Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni).

Bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Trong các buổi livestream tại Bình Dương, bị can Nguyễn Phương Hằng cũng thông qua các tài khoản mạng xã hội, công khai xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh.

Công an TP.HCM ra lệnh tiếp tục gia hạn tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng để điều tra bổ sung

Công an TP.HCM ra lệnh tiếp tục gia hạn tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng để điều tra bổ sung

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục ra lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam để điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND TP.HCM.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam bắt tạm giam bà Phương Hằng tạm giam thêm 2 tháng Nguyễn Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào