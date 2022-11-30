Vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 2 tháng: Hé lộ nguyên nhân?

Nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận sau khi VKSND TP HCM trả hồ sơ lần 2, yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề quan trọng, Công an TP HCM đã ra lệnh tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng .

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 29/11, Công an TP HCM cho biết vừa ra quyết định tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đây là lần thứ hai VKSND TP Hồ Chí Minh trả hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra bổ sung đối với vụ án này.

Trước đó, trong quá trình tạm giam, con trai bà Nguyễn Phương Hằng là ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1990, ngụ quận 7, TP HCM) đã gửi đơn đến VKSND TP HCM và Công an TP HCM nộp 10 tỉ đồng để bảo lãnh cho mẹ mình tại ngoại. Tuy nhiên, đơn của ông Tuấn không được chấp nhận.

Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Báo VTV News

Trước đó theo thông tin từ báo VTV News vào tháng 9/2022, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ, đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can Nguyễn Phương Hằng. Ngoài ra, xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố để giải quyết triệt để vụ án.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận.

Tại các buổi livestream, bà Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều nghệ sĩ như ông Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni).

Bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Trong các buổi livestream tại Bình Dương, bị can Nguyễn Phương Hằng cũng thông qua các tài khoản mạng xã hội, công khai xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh.