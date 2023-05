Xảy ra xích mích với chồng, người phụ nữ bị ngã, sau đó đã không qua khỏi. Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ báo Infonet/VietNamNet vào sáng 29/11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tăng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ trên địa bàn tử vong.

Chị L. tử vong thương tâm sau khi tranh cãi với chồng - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó, vào trưa 28/11, anh Bùi Văn N. (SN 1988, trú xóm 2, xã Tăng Thành) đi công việc về nhà; sau đó xảy ra xích mích với vợ là chị Tr.T.L (SN 1989), chị L. ngã bị thương, rồi được xác định tử vong.

Thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm sau khi nhận được tin báo vụ việc, Công an huyện Yên Thành phối hợp với đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ.

Được biết, vợ chồng anh N. và chị L. mới chuyển đến địa phương sinh sống được một thời gian, đã có 3 người con với nhau.

