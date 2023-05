Phát hiện camera bị mất tín hiệu, người con trai về nhà thì phát hiện bố mẹ tử vong. Cảnh sát xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 22/11, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo của người dân dân về việc tại gia đình ông H.H.B (SN 1957, trú tại xã Minh Đức, huyện Việt Yên) phát hiện ông B cùng vợ là N.T.T (SN 1956) chết ở trong nhà. Sau khi tiếp nhận, Công an huyện Việt Yên lập tức triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khám nghiệm, điều tra xác định nguyên nhân.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 con dao có nhiều dấu vết nghi máu. Ông B chết trong tư thế treo cổ ở trong nhà, trên người có nhiều dấu vết máu, không có dấu vết thương tích. Bà T chết trên giường, cơ thể có nhiều dấu vết thương tích và thi thể đã bắt đầu phân huỷ.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó theo thông tin từ Zing News cho biết vào đêm 22/11, cảnh sát nhận được tin báo về việc cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân tại căn nhà ở thôn Bãi Bằng. Người phát hiện sự việc là con trai của cặp vợ chồng tử vong.

"Người con trai đi làm xa nhà nên lắp camera tại nhà để theo dõi tình hình bố mẹ tại nhà. Nhiều ngày gần đây, anh này không thấy bố mẹ đi lại, cửa cũng không mở. Tối 21/11, camera bị mất tín hiệu. Khi trở về nhà, anh này phát hiện bố mẹ đã tử vong", cán bộ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nói.

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo cán bộ điều tra, người vợ có vết thương do ngoại lực tác động, thi thể bắt đầu phân hủy. Người chồng tử vong trong tư thế treo cổ, không có tác động ngoại lực.

