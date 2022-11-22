Liên quan đến vụ đôi vợ chồng nghi tự tử ở TP.Hải Phòng, hàng xóm tiết lộ bất ngờ về gia đình nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Dân Việt vào sáng ngày 22/11 Trưởng thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy cho biết: Người dân rất bàng hoàng khi biết tin ông Phạm Đức L và bà Dương Thị T tử vong trong nhà. Trong cuộc sống, bà con làng xóm ghi nhận ông Phạm Đức L và bà Dương Thị T là người sống tình cảm, nề nếp, đàng hoàng và không có điều tiếng với làng xóm. Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Dân Việt Gia đình ông Phạm Đức L và bà Dương Thị T sinh được 2 người con, hiện nay các tất cả con đã có gia đình và có kinh tế khá.

Nói về việc ông Phạm Đức L và bà Dương Thị T có liên quan đến vụ "vỡ họ" nhiều tỷ đồng ở xã Ngũ Phúc mà T có địa chỉ tại thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc làm "chủ họ", Trưởng thôn Nghi Dương cho biết thêm, về việc này, hiện nay cơ quan công an đang điều tra để làm rõ vụ việc. Một người dân ở thôn Nghi Dương thông tin thêm với PV Dân Việt, gia đình ông Phạm Đức L và bà Dương Thị T có kinh tế khá, các con đều trưởng thành và không có điều tiếng gì với làng xóm. "Xóm làng rất bàng hoàng và xót xa khi hay tin vợ chồng ông L tử vong". Một người dân cho biết.

Trước đó theo thông tin từ báo Người Lao Động đã đăng tải vào sáng 22/11, gia đình bàng hoàng phát hiện ông Phạm Đức L. (SN 1962) và vợ là bà Dương Thị Th. (SN 1965, trú tại thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc) tử vong trong phòng ngủ. Người dân bàng hoàng trước cái chết đột ngột của 2 vợ chồng - Ảnh: Báo Người Lao Động Nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Thụy cùng các lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ. Theo lãnh đạo UBND xã Ngũ Phúc, bước đầu lực lượng chức năng xác định đôi vợ chồng này tử vong do tự tử. Người nhà của nạn nhân cho biết ông Phạm Đức L. và bà Dương Thị T. có liên quan đến vụ "vỡ họ" nhiều tỉ đồng ở xã Ngũ Phúc do một người phụ nữ trú tại thôn Xuân Chiếng (xã Ngũ Phúc) làm "chủ họ". Hiện, người phụ nữ này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, sau khi người phụ nữ "chủ họ" đột nhiên "mất tích", khoảng hơn 160 người dân đã đến cơ quan công an trình báo về việc tham gia đóng họ (đóng hụi) cho người phụ nữ này với số tiền trên 30 tỉ đồng. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Đôi vợ chồng tử vong bất thường trong phòng ngủ, nghi tự tử do liên quan đến vụ 'vỡ họ" nhiều tỉ đồng ở xã Ngũ Phúc Người nhà của nạn nhân cho biết ông Phạm Đức L. và bà Dương Thị T. có liên quan đến vụ "vỡ họ" nhiều tỉ đồng ở xã Ngũ Phúc do một người phụ nữ trú tại thôn Xuân Chiếng (xã Ngũ Phúc) làm "chủ họ".

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