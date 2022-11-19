Hé lộ lai lịch của kẻ nổ súng ở nhà mẹ vợ cũ

Tin nóng 19/11/2022 16:19

Khi đến nhà mẹ vợ cũ, do ghen tuông, Giang dùng súng tự chế bắn trọng thương một người.

Theo thông tin từ báo Dân Trí vào ngày 19/11, Công an tỉnh Bắc Giang phát thông báo truy bắt Nguyễn Văn Giang (49 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) để điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam.

Theo cơ quan chức năng, Giang kết hôn với bà Hà Thị Nguyệt (44 tuổi) nhưng đã ly hôn. Thời gian gần đây, Giang mâu thuẫn với ông Vũ Văn Diện (46 tuổi).

Hé lộ lai lịch của kẻ nổ súng ở nhà mẹ vợ cũ - Ảnh 1
Nguyễn Văn Giang - Ảnh: Báo Dân Trí 

Khoảng 18h ngày 18/11, khi ông Diện ở nhà bà Mai Thị My (61 tuổi, mẹ Nguyệt), Giang đã dùng súng tự chế bắn vào ngực của đối phương khiến nạn nhân trọng thương, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Giang bỏ trốn khỏi địa phương. Vụ án được trình báo lên cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra xác minh.

Theo thông tin từ Zing News cho biết thêm về lai lịch của Giang, vị cán bộ cho biết người này có tiền án về tội Giết người, bị đưa ra tòa án xét xử vào năm 1997 và mãn hạn tù vào năm 2007. Sau khi về địa phương, Giang làm các công việc liên quan đến nghề mộc.

Phòng PC02 đã phát thông báo truy tìm Nguyễn Văn Giang. Người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về người này, cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp bắt giữ. Cơ quan công an đảm bảo giữ bí mật thông tin, an toàn cho người cung cấp. Ngoài ra, cơ quan công an cũng cảnh báo người dân nếu như che giấu người này sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Mọi thông tin tố giác tội phạm liên quan đến vụ án trên đề nghị người dân cung cấp trực tiếp cho thiếu tá Nguyễn Tiến Hiển, Phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại: 0913.868.345.

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