Va chạm với xe ba gác, thiếu nữ 17 tuổi tử vong thương tâm: Tại hiện trường xe máy nạn nhân vỡ nát hoàn toàn

Tin nóng 18/11/2022 10:55

Xe ba gác va chạm với xe máy lưu thông theo chiều ngược lại khiến thiếu nữ 17 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ Zing News, vụ tai nạn xảy ra chiều 17/11, trên đường liên ấp ở xã Đồng Phú. Thời gian này, ông Ngô Văn Năm (50 tuổi, ở xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) lái xe lôi chở vật liệu xây dựng lưu thông theo hướng từ xã Hòa Ninh đến xã Đồng Phú.

Xe lôi chạy đến ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, đã xảy ra va chạm với xe máy do do em N.T.N.Y (ở địa phương) cầm lái đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Va chạm với xe ba gác, thiếu nữ 17 tuổi tử vong thương tâm: Tại hiện trường xe máy nạn nhân vỡ nát hoàn toàn - Ảnh 1
Chiếc xe máy của em Y. vỡ nát tại hiện trường - Ảnh: Báo Thanh Niên  

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, cú va chạm mạnh khiến em Y. ngã xuống đường, bị thương nặng và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, em đã tử vong ngay sau đó.

Vụ tai nạn giao thông giữa xe ba gác và xe máy khiến thiếu nữ tử vong đang được Công an H.Long Hồ tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.

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