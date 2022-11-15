Liên quan đến vụ đối tượng sát hại mẹ vợ ở Hòa Bình, sau hơn 3 tháng truy nã lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hung thủ trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống vào chiều ngày 15/11, lãnh đạo UBND xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình xác nhận, đối tượng sát hại mẹ vợ, chém 3 người thân bị thương đã tử vong.

Nghi phạm Bùi Văn Phiên - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Theo lãnh đạo xã Phong Phú, thi thể nghi phạm Bùi Văn Phiên (SN 1984, người địa phương) được người dân phát hiện vào sáng cùng ngày.

"Thi thể được phát hiện cách nhà đối tượng Phiên khoảng 1km, trong tư thế treo cổ và đang trong tình trạng phân huỷ", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Trước đó theo thông tin từ báo VTC News vào chiều 25/8, tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, Bùi Văn Phiên cầm dao chém bố mẹ vợ, chị vợ và con trai ruột. Vụ việc khiến mẹ vợ của Phiên chết trên đường đi cấp cứu, bố vợ và chị vợ bị thương, con trai của Phiên thương tích nhẹ. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn lên khu vực đồi núi gần đó.

Quyết định truy nã Bùi Văn Phiên về tội Giết người - Ảnh: Báo VTC News

Các nạn nhân cho biết trước khi án mạng xảy ra, Phiên mâu thuẫn với gia đình bên vợ vì chuyện đất đai.

Theo chính quyền địa phương, nghi phạm không có công việc ổn định và là lao động tự do. Phiên kết hôn với vợ cũng là lao động tự do và có 2 người con. Trước khi xảy ra vụ án mạng, vợ chồng Phiên đang sinh sống cùng gia đình nhà vợ ở xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình, đã ra quyết định truy nã với Bùi Văn Phiên về tội Giết người.

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