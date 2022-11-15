Liên quan đến vụ tai nạn tại TP. Phú Quốc khiến một thiếu nữ tử vong, thanh niên lái xe biển xanh được cho vi phạm nồng độ cồn.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào ngày 15/11, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đang điều tra vụ xe biển xanh gây tai nạn khiến một thiếu nữ tử vong. Công an đang tạm giữ Danh Thép (29 tuổi, nghề nghiệp sửa xe; đang cư trú tại TP Phú Quốc), người cầm lái xe biển xanh. Đến thời điểm này, Công an xác định, Danh Thép có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 2 (từ 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở).

Ô tô biển xanh liên quan đến vụ việc trước đây là của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, nhưng đã được bán hóa giá cho một cá nhân trên địa bàn TP Phú Quốc. Ô tô này chưa thực hiện việc cấp thay đổi biển số. Hiện trường nơi diễn ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet Trước đó theo thông tin từ báo Thanh Niên vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 14/11, xe ô tô biển xanh 68C - 0862 chạy từ hướng P.An Thới về xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc. Khi đến khu vực tượng đài, xe này va quẹt với một người đàn ông rồi bỏ chạy khoảng 200 m thì tông vào 6 thùng rác bên lề đường.

Tiếp đến, tài xế cho xe tấp vào dải phân cách, nhưng thấy có người đuổi theo nên lái xe bỏ chạy. Khi đến đoạn phía trước Trường THPT An Thới, xe này gây tai nạn với 2 học sinh THPT, trong đó có 1 nữ sinh bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Phú Quốc nhưng tử vong sau đó. Chiếc xe mang biển xanh vỡ nát hoàn toàn phần đầu - Ảnh: Báo Thanh Niên Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe biển xanh bỏ chạy. Bị người dân truy đuổi, tài xế chạy thêm khoảng 150 m (cách hiện trường vụ tai nạn cuối cùng) thì xuống xe, bỏ trốn. Đến sáng 15/11, nguồn tin từ Công an TP.Phú Quốc cho biết đã tạm giữ tài xế nói trên, nhưng do đang trong quá trình điều tra nên chưa cung cấp danh tính. Công an đã kiểm tra nồng độ cồn, kết luận tài xế có cồn trong máu khi xảy ra tai nạn. Cũng theo nguồn tin, xe biển xanh nói trên là của một tổ chức từ thiện trên địa bàn Phú Quốc.

Hải Phòng: Một nam sinh rơi từ tầng 8 đại học Hàng Hải tử vong thương tâm Vào lúc 9h30 sáng nay 15/11, tại Trường Đại học Hàng hải (Hải Phòng) đã xảy ra trường hợp tử vong thương tâm khi một nam sinh viên được cho là rơi từ tầng 8.

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