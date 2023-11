Đến thời điểm này, Công an xác định, Danh Thép có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 2 (từ 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở).

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào ngày 15/11, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đang điều tra vụ xe biển xanh gây tai nạn khiến một thiếu nữ tử vong. Công an đang tạm giữ Danh Thép (29 tuổi, nghề nghiệp sửa xe; đang cư trú tại TP Phú Quốc), người cầm lái xe biển xanh.

Tiếp đến, tài xế cho xe tấp vào dải phân cách, nhưng thấy có người đuổi theo nên lái xe bỏ chạy. Khi đến đoạn phía trước Trường THPT An Thới, xe này gây tai nạn với 2 học sinh THPT, trong đó có 1 nữ sinh bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Phú Quốc nhưng tử vong sau đó.

Chiếc xe mang biển xanh vỡ nát hoàn toàn phần đầu - Ảnh: Báo Thanh Niên

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe biển xanh bỏ chạy. Bị người dân truy đuổi, tài xế chạy thêm khoảng 150 m (cách hiện trường vụ tai nạn cuối cùng) thì xuống xe, bỏ trốn.

Đến sáng 15/11, nguồn tin từ Công an TP.Phú Quốc cho biết đã tạm giữ tài xế nói trên, nhưng do đang trong quá trình điều tra nên chưa cung cấp danh tính. Công an đã kiểm tra nồng độ cồn, kết luận tài xế có cồn trong máu khi xảy ra tai nạn. Cũng theo nguồn tin, xe biển xanh nói trên là của một tổ chức từ thiện trên địa bàn Phú Quốc.