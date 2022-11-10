Thông tin MỚI vụ xe giường nằm đấu đầu xe tải khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương nặng: Đã xác định được danh tính của 13 nạn nhân

Tin nóng 10/11/2022 11:15

Liên quan đến vụ xe giường nằm đối đầu xe tải, lực lượng chức năng cho biết đã bước đầu xác định được danh tính của các nạn nhân.

Cụ thể theo thông tin từ báo VietNamNet thì ngoài 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, có 13 người khác là hành khách trên xe giường nằm bị thương nặng sau vụ tai nạn, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Mới đây vào rạng sáng ngày 10/11, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị đang tiếp nhận và điều trị cho 13 bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe khách và xe tải xảy ra trong đêm 9/11.

Theo đó, có 7 bệnh nhân trú huyện M'đrắk (tỉnh Đắk Lắk) gồm Trần Văn L. (59 tuổi) bị đa chấn thương; Nguyễn Thị L. (33 tuổi) bị đa chấn thương, gãy xương chính mũi; Trần Bảo Q. (2 tuổi) bị đa chấn thương; Nguyễn Văn G. (44 tuổi) bị đa chấn thương, gãy hở xương cẳng tay, vết thương vành tai; Bùi Thị D. (62 tuổi) bị đa chấn thương; Trần Thị Đ. (35 tuổi) bị đa chấn thương, dập phổi 2 bên và Trần Thị H. (61 tuổi) bị đa chấn thương, gãy xương sườn 3-6 trái, nguy kịch.

Thông tin MỚI vụ xe giường nằm đấu đầu xe tải khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương nặng: Đã xác định được danh tính của 13 nạn nhân - Ảnh 1
Lãnh đạo hỏi thăm các nạn nhân trong vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet  

Bệnh nhân Hoàng Thị P. (40 tuổi, trú huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk) bị đa chấn thương; Nguyễn Thị S. (64 tuổi, trú TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị đa chấn thương, xuất huyết não, nguy kịch.

Nguyễn Thị N. (52 tuổi, trú huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) bị đa chấn thương, chấn thương bụng kín, vỡ tạng rỗng, chấn thương lách, chấn thương tuỵ, nguy kịch. Bệnh nhân vừa được các y, bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

Nguyễn Ánh H. (39 tuổi, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị đa chấn thương, gãy mỏm ngang, gãy chánh chậu, rạn xương mu, chấn thương bụng. Hồ Thị Yến N. (14 tuổi trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) bị đa chấn thương cẳng chân và Trần Thị T. (52 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) bị đa chấn thương.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, sáng nay, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân gặp nạn. Đồng thời, hỗ trợ người tử vong 5 triệu đồng/người; người bị thương 2 triệu đồng/ người.

Thông tin MỚI vụ xe giường nằm đấu đầu xe tải khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương nặng: Đã xác định được danh tính của 13 nạn nhân - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cũng chỉ đạo Công an tỉnh, Ủy ban An toàn giao thông nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người chết, 13 người bị thương xảy ra vào khuya 9/11.

Theo đó, vào khoảng 23h đêm 9/11, tại km17+500 đoạn đường thông tạm thời của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang thi công dang dở (đường tránh TP Huế, thuộc xã Hương Thọ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xảy ra vụ tai nạn giữa một xe khách giường nằm và ô tô tải.

Ô tô tải do anh Nguyễn Ánh Hào (39 tuổi, trú tại Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) chạy hướng Bắc - Nam.

Khi ngang đoạn đường trên thì gặp xe giường nằm do anh Nguyễn Hà Tấn Thiện (49 tuổi, trú tại Ninh Thân, xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cầm lái chạy theo hướng ngược lại đang lấn làn, vượt lên phía trước. Cú va chạm đấu đầu khiến hai xe hư hỏng nặng và 2 người chết, 13 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

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Mới đây trên địa bàn TP.Thủ Đức vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

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