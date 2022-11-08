Va chạm mạnh với xe container, 2 thanh niên bị cuốn gầm xe tử vong tại chỗ ở TP. Thủ Đức

Tin nóng 08/11/2022 09:50

Mới đây trên địa bàn TP.Thủ Đức vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động sáng 8/11, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe container và xe máy làm hai người tử vong tại chỗ

Va chạm mạnh với xe container, 2 thanh niên bị cuốn gầm xe tử vong tại chỗ ở TP. Thủ Đức - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Xe máy SH BKS BKS 59 N1 154.18 lưu thông trên đường Đồng Văn Cống hướng từ nút giao thông An Phú về cảng Cát Lái.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm khi phương tiện chạy đến vòng xoay Mỹ Thủy đã xảy ra va chạm với xe container đang rẽ vào đường Võ Chí Công để về cầu Phú Mỹ.

Va chạm mạnh với xe container, 2 thanh niên bị cuốn gầm xe tử vong tại chỗ ở TP. Thủ Đức - Ảnh 2
Nạn nhân bị cuốn vào gầm xe - Ảnh: Báo VietNamNet  

Va chạm mạnh khiến xe máy SH ngã nhào xuống, cả hai thanh niên bị hất văng khỏi phương tiện, lọt vào hầm xe container.

Do tình huống quá bất ngờ, tài xế xe container không kịp xử lý. Bánh xe container cán qua khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng TP Thủ Đức có mặt để xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân.

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