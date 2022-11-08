Ngay sau khi nghe tiếng động mạnh, người dân ra ngước ra nhìn thì phát hiện một cô gái trẻ đang nằm bất động trên mặt đất tại chung cư ở TP.HCM.

Theo thông tin từ Zing News vào khoảng 23h ngày 7/11, nhiều người sống tại chung cư Res trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú (quận 7) nghe tiếng động mạnh.

Đi kiểm tra, họ phát hiện cô gái khoảng 25 tuổi rơi từ tầng cao xuống mái tôn bãi giữ xe rồi rơi xuống đất.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Lúc này, cô gái này đã tử vong nên mọi người trình báo lực lượng chức năng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Tân Phú cùng Công an quận 7 đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận thông tin từ các nhân chứng để phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Đến rạng sáng 8/11, thi thể người này được lực lượng chức năng đưa về nhà xác.

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