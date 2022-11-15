Hải Phòng: Một nam sinh rơi từ tầng 8 đại học Hàng Hải tử vong thương tâm

Tin nóng 15/11/2022 12:10

Vào lúc 9h30 sáng nay 15/11, tại Trường Đại học Hàng hải (Hải Phòng) đã xảy ra trường hợp tử vong thương tâm khi một nam sinh viên được cho là rơi từ tầng 8.

Theo thông tin từ báo Dân Việt vào sáng 15/11, một lãnh đạo UBND phường Kênh Dương, quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, tại trường đại học Hàng Hải vừa xảy ra một vụ chết người, nạn nhân là nam giới, tên D, là sinh viên năm thứ 3, khoa Ngoại ngữ của trường đại học Hàng Hải.

Hải Phòng: Một nam sinh rơi từ tầng 8 đại học Hàng Hải tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Lao Động 

Cụ thể theo thông tin từ báo Lao Động cho biết thêm nam sinh viên này sinh năm 2001, là sinh viên năm thứ 3, Khoa Tiếng Anh thương mại K60, trong giờ ra chơi đã bất ngờ rơi từ tầng 8 xuống tầng 1, tử vong.

Một sinh viên cho biết: Lúc đó các lớp ở tòa nhà C2 vẫn có rất đông sinh viên. Em đang ngồi trong lớp, bỗng nghe tiếng động rất to, nhiều sinh viên chạy ra xem thì phát hiện một nam sinh đang nằm dưới nền sân tầng 1.

Hải Phòng: Một nam sinh rơi từ tầng 8 đại học Hàng Hải tử vong thương tâm - Ảnh 2
Thi thể của nam sinh viên - Ảnh: Báo Dân Việt 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, giáo viên và nhân viên y tế nhà trường đã chạy đến sơ cấp cứu nạn nhân, nhưng lúc này nam sinh viên đã tử vong.

Trao đổi về vụ việc, một lãnh đạo trường Đại học Hàng hải xác nhận vụ việc và cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, xử lý vụ việc.

Được biết, nam sinh viên này được cho là có dấu hiệu trầm cảm.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thông tin MỚI vụ cướp ngân hàng ở Thái Nguyên: Hé lộ nguyên nhân cướp tiền của nghi phạm

Thông tin MỚI vụ cướp ngân hàng ở Thái Nguyên: Hé lộ nguyên nhân cướp tiền của nghi phạm

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng tại Thái Nguyên, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã bước đầu tìm ra nguyên nhân cướp tiền của nghi phạm.

Xem thêm
Từ khóa:   tin tức tin nóng nam sinh viên tử vong nhảy lầu tự tử Hải Phòng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 7 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 7 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào