Vào lúc 9h30 sáng nay 15/11, tại Trường Đại học Hàng hải (Hải Phòng) đã xảy ra trường hợp tử vong thương tâm khi một nam sinh viên được cho là rơi từ tầng 8.

Theo thông tin từ báo Dân Việt vào sáng 15/11, một lãnh đạo UBND phường Kênh Dương, quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, tại trường đại học Hàng Hải vừa xảy ra một vụ chết người, nạn nhân là nam giới, tên D, là sinh viên năm thứ 3, khoa Ngoại ngữ của trường đại học Hàng Hải.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Lao Động

Cụ thể theo thông tin từ báo Lao Động cho biết thêm nam sinh viên này sinh năm 2001, là sinh viên năm thứ 3, Khoa Tiếng Anh thương mại K60, trong giờ ra chơi đã bất ngờ rơi từ tầng 8 xuống tầng 1, tử vong.

Một sinh viên cho biết: Lúc đó các lớp ở tòa nhà C2 vẫn có rất đông sinh viên. Em đang ngồi trong lớp, bỗng nghe tiếng động rất to, nhiều sinh viên chạy ra xem thì phát hiện một nam sinh đang nằm dưới nền sân tầng 1.

Thi thể của nam sinh viên - Ảnh: Báo Dân Việt

Ngay sau khi xảy ra sự việc, giáo viên và nhân viên y tế nhà trường đã chạy đến sơ cấp cứu nạn nhân, nhưng lúc này nam sinh viên đã tử vong.

Trao đổi về vụ việc, một lãnh đạo trường Đại học Hàng hải xác nhận vụ việc và cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, xử lý vụ việc.

Được biết, nam sinh viên này được cho là có dấu hiệu trầm cảm.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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