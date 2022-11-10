NÓNG: Đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc ở Huế khiến 2 người tử vong tại chỗ

Tin nóng 10/11/2022 11:35

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Huế giữa xe khách và xe tải, lực lượng chức năng mới đây đã cho biết họ đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết cho biết nguyên nhân xác định ban đầu là do tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển xe ô tô khách đi không đúng làn đường quy định.

Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định bước đầu lái xe không vi phạm nồng độ cồn; cơ quan điều tra đang xét nghiệm về ma tuý theo quy định.

NÓNG: Đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc ở Huế khiến 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết  

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tập trung lực lượng tổ chức cấp cứu kịp thời cho người bị nạn, khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người chết, 13 người bị thương xảy ra vào khuya 9/11.

NÓNG: Đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc ở Huế khiến 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Chiếc xe khách vỡ nát hoàn toàn sau vụ va chạm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ  

Theo đó, vào khoảng 23h đêm 9/11, tại km17+500 đoạn đường thông tạm thời của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang thi công dang dở (đường tránh TP Huế, thuộc xã Hương Thọ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xảy ra vụ tai nạn giữa một xe khách giường nằm và ô tô tải.

Ô tô tải do anh Nguyễn Ánh Hào (39 tuổi, trú tại Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) chạy hướng Bắc - Nam.

Khi ngang đoạn đường trên thì gặp xe giường nằm do anh Nguyễn Hà Tấn Thiện (49 tuổi, trú tại Ninh Thân, xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cầm lái chạy theo hướng ngược lại đang lấn làn, vượt lên phía trước. Cú va chạm đấu đầu khiến hai xe hư hỏng nặng và 2 người chết, 13 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin MỚI vụ xe giường nằm đấu đầu xe tải khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương nặng: Đã xác định được danh tính của 13 nạn nhân

Thông tin MỚI vụ xe giường nằm đấu đầu xe tải khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương nặng: Đã xác định được danh tính của 13 nạn nhân

Liên quan đến vụ xe giường nằm đối đầu xe tải, lực lượng chức năng cho biết đã bước đầu xác định được danh tính của các nạn nhân.

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