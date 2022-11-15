Liên quan đến vụ cướp ngân hàng tại Thái Nguyên, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã bước đầu tìm ra nguyên nhân cướp tiền của nghi phạm.

Theo thông tin từ báo Infonet/VietNamNet vào sáng 15/11, trao đổi với Đại tá Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã phối hợp với phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên vào rạng sáng cùng ngày.

Nghi phạm cưới ngân hàng - Ảnh: Báo Infonet/VietNamNet

Theo đó, đối tượng được làm rõ là Phạm Đức Anh (SN 1989, trú ở xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Sau khi bị bắt, bước đầu, Phạm Đức Anh khai nhận, do cắm xe ô tô của gia đình để lấy tiền đánh tài xỉu trên mạng, sau đó bị thua nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền chuộc xe.

Tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng Phạm Đức Anh, cơ quan Công an thu giữ số tiền gần 394 triệu đồng. Còn 290 triệu đồng đối tượng khai nhận đã trả tiền cắm xe.

Được biết, đối tượng Phạm Đức Anh sinh ra trong gia đình có 5 anh em, đã có vợ con, chưa có tiền án, tiền sự và tại địa phương chưa phát hiện biểu hiện vi phạm pháp luật.

Nghi phạm Phạm Đức Anh bị bắt giữ - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Trước đó theo báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin vào khoảng 14 giờ ngày 14/11, trên địa bàn phường Phố Cò, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng.

Theo đó, một nam giới bịt kín mặt, sử dụng một vật giống súng quân dụng xông vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Lãnh đạo UBND phường Phố Cò cũng thông tin, bước đầu xác định kẻ cướp lấy đi gần 700 triệu đồng.

Đặc điểm nhận dạng của nghi phạm là mặc quần áo dài, đội mũ len kín mặt, áo khoác có in hình con gà trên ngực trái, đi xe máy màu trắng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an khẩn trương truy bắt nghi phạm gây án.

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