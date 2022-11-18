TP. Thủ Đức: Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, một người bị đâm tử vong

Tin nóng 18/11/2022 10:35

Xảy ra mâu thuẫn trong cuộc nhậu, một người trong nhóm bị đâm tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào sáng 18/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc một thanh niên bị nhóm bạn đâm tử vong trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khuya 17/11, một nhóm thanh niên quê Nghệ An, Quảng Bình nhậu cùng nhau tại phòng trọ trên đường số 6, phường Linh Xuân.

TP. Thủ Đức: Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, một người bị đâm tử vong - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM  

Sau đó cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke tại TP Dĩ An, Bình Dương. Tại đây cả nhóm xảy ra xích mích và mâu thuẫn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ mâu thuẫn khiến một thanh niên 26 tuổi, đi máy mang BKS: 73D1... bị đâm tử vong tại đường số 6. Ngoài ra, một người bị thương tên PTD (26 tuổi) được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng thủng dạ dày, thủng ruột non và đa chấn thương. 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng các đơn vị có mặt khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời các trinh sát cũng đang truy xét hung thủ gây án.

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