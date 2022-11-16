Liên quan tới vụ nam công nhân bị giết ở Đồng Nai, qua quá trình điều tra lực lượng chức đã bắt giữ được nghi can của vụ án.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào tối 16/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Đạt (SN 1994, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Thành Đạt - Ảnh: Báo VietNamNet

Trước đó theo nguồn tin từ báo Dân Việt vào trưa cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, đồng thời truy bắt đối tượng gây án.

Bước đầu công an xác định vụ án mạng trên xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày tại khu vực gần Công ty C.T. thuộc KCN Nhơn Trạch 3 (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai). Nạn nhân là Đặng Phú H. (SN 1999, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai).

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo điều tra, H. và Đạt đều là công nhân làm việc tại Công ty C.T, H. làm bộ phận Q.A còn Đạt làm bộ phận ép. Sáng nay trong lúc H. vào ca sáng, Đạt tan ca thì cả hai xảy ra xô xát qua lại. Đạt đã đâm H. khiến nạn nhân tử vong.

Các nhân chứng cho biết do sự việc diễn ra quá nhanh nên không kịp ngăn cản.

Hiện thi thể H. sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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