Liên quan đến vụ xe tải đối đầu với xe máy khiến 2 người xe máy thương vong, mới đây tài xế xe tải đã ra đầu thú.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) cung cấp, vào khoảng 21h30 ngày 18/11 tại km 151+200 Quốc lộ 6 (thuộc địa phận xóm Xà Lĩnh, xã Pà Cò, Mai Châu) đã xảy ra một vụ TNGT giữa xe ô tô tải mang BKS: 34C – 267.89 và xe mô tô mang BKS 28 M1 – 036.94.

Cụ thể, xe ô tô tải do anh Lò Văn Si (sinh năm 1987, trú tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) điều khiển đang di chuyển hướng Hà Nội - Sơn La đã va chạm mạnh với xe mô tô Sirius (hiện chưa rõ người điều khiển) chạy hướng ngược lại.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Vụ tai nạn đã khiến Đ.V.D (sinh năm 2006, trú xã Tân Thành, huyện Mai Châu) tử vong tại chỗ. Trong khi đó, Nguyễn Duy Hoàng (sinh năm 2005, trú tại xã Sơn Thuỷ, huyện Mai Châu) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Thi thể nạn nhân nằm bất động trên đường - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ báo Giao Thông, sau khi tai nạn xảy ra, lái xe Lò Văn Si đã đến Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) để trình diện.

Hiện Công an huyện đang phối hợp cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

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