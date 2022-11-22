Đôi vợ chồng tử vong bất thường trong phòng ngủ, nghi tự tử do liên quan đến vụ 'vỡ họ" nhiều tỉ đồng ở xã Ngũ Phúc

Tin nóng 22/11/2022 11:58

Người nhà của nạn nhân cho biết ông Phạm Đức L. và bà Dương Thị T. có liên quan đến vụ "vỡ họ" nhiều tỉ đồng ở xã Ngũ Phúc do một người phụ nữ trú tại thôn Xuân Chiếng (xã Ngũ Phúc) làm "chủ họ".

Theo thông tin từ Vietnamnet, một lãnh đạo xã Ngũ Phúc cho biết, khoảng 5h hôm nay (21/11), nhiều dân thôn Nghi Dương bàng hoàng phát hiện 2 vợ chồng ông Phạm Đức L (62 tuổi) và bà Dương Thị T (61 tuổi) chết trong nhà. Ông L. làm bảo vệ tại một trường học ở xã Ngũ Phúc, còn bà T. làm nghề may ở nhà.

Đôi vợ chồng tử vong bất thường trong phòng ngủ, nghi tự tử do liên quan đến vụ 'vỡ họ' nhiều tỉ đồng ở xã Ngũ Phúc - Ảnh 1
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin ban đầu từ báo Người Lao động, sáng 22/11, gia đình bàng hoàng phát hiện ông Phạm Đức L. và vợ là bà Dương Thị Th. tử vong trong phòng ngủ. Nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Thụy cùng các lực lượng chức năng Công an TP. Hải Phòng đã khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.

Theo lãnh đạo UBND xã Ngũ Phúc, bước đầu lực lượng chức năng xác định đôi vợ chồng này tử vong do tự tử.

Người nhà của nạn nhân cho biết ông Phạm Đức L. và bà Dương Thị T. có liên quan đến vụ "vỡ họ" nhiều tỉ đồng ở xã Ngũ Phúc do một người phụ nữ trú tại thôn Xuân Chiếng (xã Ngũ Phúc) làm "chủ họ". Hiện, người phụ nữ này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo tìm hiểu, sau khi người phụ nữ "chủ họ" đột nhiên "mất tích", khoảng hơn 160 người dân đã đến cơ quan công an trình báo về việc tham gia đóng họ (đóng hụi) cho người phụ nữ này với số tiền trên 30 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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