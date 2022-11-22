Nóng: Mâu thuẫn vợ bỏ về nhà ngoại giữa đêm, chồng đuổi theo truy sát, chém vợ nhiều nhát đến tử vong tại Bắc Giang

Tin nóng 22/11/2022 08:09

Do mâu thuẫn gia đình, người vợ tại Việt Yên, Bắc Giang bỏ về nhà ngoại trong đêm, bị người chồng truy đuổi, sát hại trên đường.

Theo thông tin từ báo Giao thông, sáng nay (22/11), một nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đêm qua, tại địa bàn xã Thượng Lan, huyện Việt Yên xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là sau khi xảy ra mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ điều khiển xe mô tô bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Tuy nhiên, trên đường di chuyển đã bị người chồng dùng xe mô tô khác đuổi theo, chém nhiều nhát vào người khiến người phụ nữ tử vong.

Nóng: Mâu thuẫn vợ bỏ về nhà ngoại giữa đêm, chồng đuổi theo truy sát, chém vợ nhiều nhát đến tử vong tại Bắc Giang - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc người phụ nữ bị chồng truy sát, tử vong trên đường - Ảnh: báo Giao thông

Theo thông tin từ Zingnews, trước đó, 1 đoạn clip do camera an ninh ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội cho thấy 2 xe truy đuổi nhau với tốc độ cao. Trước khi bị truy sát, người phụ nữ đã liên tục kêu cứu nhưng lúc này đêm khuya, đường vắng nên không có ai can thiệp.

Nguồn tin trên cũng cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Việt Yên đã triệu tập người chồng để đấu tranh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện, cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

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