Theo tìm hiểu, đoạn clip trên được quay lại khi ông Trung mới vào bờ vào cuối tháng 5/2022.

Liên quan vụ người đàn ông bị tra tấn dã man trên tàu cá, mới đây, theo thông tin từ báo Dân Việt, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thêm đoạn clip ghi lại hình ảnh nạn nhân Trương Văn Trung thương tích đầy mình, tường thuật lại giây phút bị đánh trên tàu. Cụ thể, đoạn clip dài khoảng 5 phút 37 giây cho thấy, ông Trung đã vào bờ trước đó và đi khám bệnh. Trên người ông Trung xuất hiện rất nhiều vết thương. Ông Trung kể lại: "Tôi hơi yếu và chậm tay, làm không kịp với anh em nên họ đánh đập, hành hung tôi như vậy. Thấy mình làm yếu thì họ lấy roi cá đuối đánh, rồi bị dập thịt... Tới giờ ăn cơm, họ ăn nhậu cho đã rồi kêu người khác bẻ 1, 2 cây răng bằng kìm cho tôi bỏ cái tật. Tài công nói là nếu không làm thì bẻ răng hết mấy thằng mày. Họ còn bắt tôi ăn 11 con cá sống, nếu không ăn thì sẽ bị đánh".

Cũng theo ông Trung, đến khi có người ra thay thế ông mới được đưa vào bờ để điều trị vết thương. Theo tìm hiểu của phóng viên, đoạn clip trên được quay lại khi ông Trung mới vào bờ vào cuối tháng 5/2022. Sau đó, ông Trung đã được người thân đưa đi khám bệnh tại một phòng khám đa khoa ở thị trấn Sông Đốc.

Những chiếc răng của ông Tr. bị bẻ gãy - Ảnh: Cắt từ clip Như báo Giao thông đưa tin trước đó, ngày 15/11, trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông bị hành hạ dã man xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển, nghi ở tỉnh Cà Mau. Theo đó, đoạn clip thứ nhất dài 2 phút 45 giây, ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo thun xanh, môi bị sưng, bị 2 người đàn ông khác hành hạ dã man.

Người đàn ông bị hành hạ, nhiều lần xin tha nhưng người hành hạ vẫn tiếp tục thực hiện những hành động dã man. Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có động thái can ngăn mà còn tham gia đánh, hăm dọa nạn nhân. Ở clip thứ 2 dài 2 phút 4 giây, ghi lại cảnh nạn nhân ở trần bị 1 thanh niên dùng cây kềm bấm vào tai. Thời điểm người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu, đi điều trị vết thương - Ảnh: báo Dân Việt Theo báo cáo bước đầu của UBND huyện Trần Văn Thời, trong sự việc này, có 2 bị hại là ông T.V.Tr. (SN 1975, ngụ ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) và anh L.V.B. (SN 1992, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang). Cả 2 đều là ngư phủ. 3 nghi can liên quan được xác định, gồm: N.C.T. (SN 1988, ngụ khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; N.V.T. (SN 1988, ngụ ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và N.V.H. (SN 1984, ngụ khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Cả 3 người này đều là ngư phủ. Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi hành hạ người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-doan-clip-nguoi-dan-ong-tuong-thuat-lai-giay-phut-bi-hanh-ha-tren-tau-ca-ho-danh-bang-roi-ca-duoi-bat-an-ca-song-527121.html