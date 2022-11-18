Những người đánh ông Trung đã bồi thường 200 triệu đồng trước sự chứng kiến của công an. Trong đó, ông Trung bị đánh nặng nên được bồi thường 150 triệu đồng, anh Lê Văn Bình bị đánh nhẹ hơn được bồi thường 50 triệu đồng.

Trao đổi với báo Tuổi trẻ, chiều 17/11, bà Võ Thị Lệ (ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang), mẹ ruột của ông Trương Văn Trung - một trong hai người bị đánh dã man trên tàu biển cho biết, sau khi bị đánh, con bà được bồi thường 150 triệu đồng. "Hơn một tháng điều trị bệnh tại thị trấn Sông Đốc, con tôi tiếp tục đi ghe biển cho một chủ ghe khác, cũng xuất phát từ cửa biển Ông Đốc" - bà Lệ kể.

Bà Dương Thúy Hằng - chủ tịch UBND xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết, gia đình ông Trung thuộc diện hộ cận nghèo. "Địa phương đã cử lực lượng công an xã đến gia đình ông Trung để trợ giúp liên hệ với lực lượng chức năng ở Cà Mau, cung cấp thông tin hỗ trợ xử lý vụ việc nếu gia đình có yêu cầu" - bà Hằng cho biết.

Chồng bà Lệ mất sớm, để lại cho bà năm người con trai, tất cả đều đi ghe biển. Ông Trương Văn Trung đã ly dị vợ và sống cùng 2 người con. Con trai ông Trung năm nay 27 tuổi, cũng hành nghề đi biển như cha.

Hiện trạng nạn nhân sau khi bị tra tấn trên tàu biển - Ảnh: Cắt từ clip

Cùng ngày, UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có báo cáo nhanh vụ hai người đàn ông trên tàu cá bị hành hung. Bước đầu cơ quan chức năng xác định được 3 nghi can và 2 nạn nhân cùng là thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu BT 97993-TS.

Cơ quan chức năng đã ba lần yêu cầu chủ tàu là bà Phạm Thị Hà (tên thường gọi Năm Bộ) đưa tàu vào đất liền để xử lý các nghi can, nhưng đến nay tàu cá nói trên vẫn còn ngoài khơi. Theo tìm hiểu, ngày 28/5, anh Lê Văn Bình (30 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đến Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời trình báo vụ việc bị đánh gây thương tích trên tàu BT 97993-TS.

Hai ngày sau đó, ông Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) trình báo với Công an thị trấn Sông Đốc rằng ngư dân này cũng bị đánh gây thương tích trên tàu cá BT 97993-TS.

Theo anh Bình và ông Trung, ngày 4/1, tàu cá BT 97993-TS của bà Hà xuất bến tại cửa sông Ông Đốc. Trên tàu có 7 thuyền viên do Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, tên thường gọi là To, con ruột bà Hà) làm tài công. Các thuyền viên là Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi), Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của, Lê Văn Bình và Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi).

Đến ngày 23/5, ông Trung bị Toàn, Tỵ và Nguyễn Văn Hùng đánh gây thương tích. Cụ thể là dùng kềm bấm vào ngón tay, bẻ gãy 4 cái răng, dập môi và đầu gối chân phải. Sau đó đến ngày 24/5, đến lượt anh Bình bị Toàn và Nguyễn Văn Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một cái răng.

Qua làm việc với công an, anh Bình và ông Trung không yêu cầu xử lý hình sự, mà chỉ yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị. Theo lãnh đạo UBND huyện Trần Văn Thời, do bà Hà không đưa tàu vào bờ, UBND huyện chỉ đạo công an huyện phối hợp Đồn biên phòng Sông Đốc yêu cầu bà Hà điều tàu vào bờ để làm việc với các nghi can trên tàu cá.

"Khi làm rõ vụ việc, nếu có dấu hiệu phạm tội, thì tiếp nhận tin báo và khởi tố điều tra theo quy định của pháp luật" - một lãnh đạo huyện Trần Văn Thời nói.

Nạn nhân bị người trên tàu dùng kìm tra tấn dã man - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo thông tin báo Người Lao Động đã thông tin, tối 15/11, mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh 2 ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá.

Theo hình ảnh clip thứ nhất ghi lại, một ngư dân mặc áo thun xanh, môi và mặt bị sưng phù đã bị 2 người đàn ông khác dùng kềm bấm vào môi, ngón tay, hạ bộ... Lúc này, nạn nhận thét lên trong đau đớn và năn nỉ: "Tha cho tôi đi Hùng, tha cho tôi đi Hùng". Tuy nhiên, những người kia vẫn tiếp tục thực hiện hành vi man rợ như trên. Nạn nhân đau đớn khóc và la "gãy tay rồi trời ơi... gãy luôn rồi".

Ở clip thứ 2, ngư dân khác bị một thanh niên dùng kềm bấm vào tai và lớn giọng hỏi: "Tao nói mày có sai không?". Nạn nhân lí nhí đáp "sai" và hứa "từ đây tới vô luôn, không có gì nữa hết"…

Sau đó, vụ việc được xác định xảy ra tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Nạn nhân vụ bạo hành trên là ông T. và ông B. Đối tượng hành hung được xác định là Nguyễn Công Toàn (34 tuổi); Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi) - cùng ngụ huyện Trần Văn Thời.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản hỏa tốc đề nghị công an tỉnh khẩn trương xác minh thông tin trên. Nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm và báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 21/11.