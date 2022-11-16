Sau những lần bị dùng kìm bấm vào cơ thể, nạn nhân chỉ biết la lên từng cơn và năn nỉ: “Tha cho tui đi Hùng, tha cho tui đi Hùng”.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip lại cảnh một nhóm ngư dân hành hạ một người đàn ông khiến mắt người này bị sưng húp, miệng chảy máu. Hình ảnh của 2 clip cho thấy vụ việc xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển. Theo đó, đoạn clip thứ thứ nhất dài 2 phút 4 giây, ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo thun xanh, môi bị sưng húp bị 2 người đàn ông khác hành hạ dã man. Họ dùng kìm bấm vào môi, vào ngón tay.

Nạn nhân với gương mặt sưng húp mếu máo khóc xin tha mỗi lần bị hành hạ - Ảnh: Cắt từ clip Sau những lần bị dùng kìm bấm vào cơ thể, nạn nhân chỉ biết la lên từng cơn và năn nỉ: “Tha cho tui đi Hùng, tha cho tui đi Hùng”. Tuy nhiên, người hành hạ vẫn tiếp tục thực hiện hành động man rợ của mình. Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có hành động căn ngăn mà còn tham gia đánh, hăm dọa nạn nhân: “Từ đây trở lên mày kêu đến tên tao, tao đánh mày liền”.

Nạn nhân bị lấy kìm bấm vào ngón tay cái - Ảnh: Cắt từ clip Ở clip thứ 2, nạn nhân bị một thanh niên dùng kìm bấm vào trái tai và một người lớn giọng nói hỏi “tao nói mày có sai không”. Nạn nhân lí nhí đáp “sai” và hứa “từ đây tới vô luôn, không có gì nữa hết”. Rồi bị một thanh niên dùng kìm bấm vào trái tai - Ảnh: Cắt từ clip Chưa biết thực hư của đoạn clip, vụ việc diễn tiến thế nào nhưng hành động trên khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Chiều 16/11, trao đổi với báo Thanh Niên, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Kiên Giang thì vị này cho biết mình chưa nắm vụ việc, để cho kiểm tra lại. Chiều tối cùng ngày, ông Nguyễn Văn Đen - Phó giám đốc Sở TT-TT Cà Mau cho biết, tiếp nhận thông tin phản ánh về việc xuất hiện đoạn clip người đàn ông bị hành hạ dã man gây bức xúc nói trên và cho biết sẽ nhanh chóng xác minh.

Công an kết luận vụ người giữ trẻ hành hạ, đánh đập bé gái 17 tháng tuổi tử vong ở TP.HCM Người giữ trẻ Nguyễn Ngọc Phượng nhiều lần dùng tay, cán chổi bằng nhựa đánh vào mặt, tay và chân cháu bé 17 tháng tuổi khiến cháu tử vong.

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