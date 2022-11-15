Người giữ trẻ Nguyễn Ngọc Phượng nhiều lần dùng tay, cán chổi bằng nhựa đánh vào mặt, tay và chân cháu bé 17 tháng tuổi khiến cháu tử vong.

Liên quan vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong nghi do bị hành hạ, đánh đập tại nhà trọ ở P. Phú Mỹ, Q.7 (TP.HCM), theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, công an quận 7, TP.HCM vừa đã có kết luận điều tra bước đầu về vụ việc cháu bé 17 tháng tuổi tử vong do chấn thương sọ não là do bị người giữ trẻ đánh đập tại phòng trọ ở đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, Quận 7 Theo kết quả điều tra, từ ngày 25/9 bà Phượng có nhận giữ bé TGH (17 tháng tuổi) với số tiền là 5 triệu đồng/tháng. Trong thời gian trông giữ, bé H. thường xuyên khóc nên Phượng bực bội cộng thêm việc cha cháu bé không trả tiền công đúng hẹn nên Phượng đã nhiều lần dùng tay và cán chổi bằng nhựa đánh vào mặt, tay và chân của bé H dẫn đến gây thương tích.

Đỉnh điểm từ ngày 31/10 đến ngày 5/11, bé H. khóc thì Phượng đã dùng tay tát mạnh vào mặt và dùng tay ký mạnh vào vùng đầu của bé Hân nhiều lần, có lần đã dùng bình sữa gõ vào đầu bé H. Kết quả điều tra cũng cho thấy, chồng bà Phượng nhiều lần chứng kiến việc Phượng đánh đập bé H nhưng không can ngăn. Ông này cũng có một lần cho bé H. ăn và có dùng tay phát hai cái vào đùi khi bé không chịu ăn.

Từ kết quả điều tra trên, Công an quận 7 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân quận 7 phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phượng về tội cố ý gây thương tích. Hiện Công an quận 7 đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Phượng và Hữu để xử lý theo quy định của pháp luật. Phượng khai nhiều lần dùng tay và cán chổi đánh vào mặt, chân tay của bé gái 17 tháng tuổi khiến nạn nhân phải nhập viện rồi tử vong - Ảnh: Zing Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, công an Q.7 cho biết, ngày 7/11, Công an P. Phú Mỹ tiếp nhận tố giác của anh Đ. về hành vi “Hành hạ người khác”. Cụ thể, qua mạng xã hội, anh Đ. biết Phượng nhận trông giữ trẻ em qua đêm ngay tại phòng trọ. Ngày 25/9, anh Đ. đưa con gái của mình là bé T.G.H. (17 tháng tuổi) đến giao cho Phượng nhờ trông giữ với giá thỏa thuận 5 triệu đồng/tháng. Đến khoảng 22 giờ ngày 6/11, anh Đ. nhận được điện thoại của Phượng báo tin bé H. bị bệnh nặng phải đưa vào Bệnh viện Q.7 cấp cứu, sau đó được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng II TP.HCM. Khi anh Đ. chạy vào bệnh viện thì thấy bé H. toàn thân tím tái, hôn mê, trên người có nhiều vết bầm tím. Lúc này, anh Đ. nghi ngờ bé bị người giữ trẻ đánh đập nên đã đến Công an P.Phú Mỹ trình báo. Đến 7 giờ 10 ngày 8/11, bé H. tử vong tại bệnh viện.

Vụ bé gái 17 tháng tuổi ở TP.HCM tử vong tại nhà trẻ nghi do bạo hành: Triệu tập bảo mẫu để điều tra Trước cái chết bất thường của bé gái 17 tháng tuổi tại nhà trông trẻ, Công an TP.HCM triệu tập bảo mẫu N.N.P (31 tuổi, tạm trú phường Phú Mỹ, quận 7) để phục vụ điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-an-ket-luan-vu-nguoi-giu-tre-hanh-ha-danh-dap-be-gai-17-thang-tuoi-tu-vong-o-tphcm-525006.html