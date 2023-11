Liên quan vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong nghi do bị hành hạ, đánh đập tại nhà trọ ở P. Phú Mỹ, Q.7 (TP.HCM), theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, công an quận 7, TP.HCM vừa đã có kết luận điều tra bước đầu về vụ việc cháu bé 17 tháng tuổi tử vong do chấn thương sọ não là do bị người giữ trẻ đánh đập tại phòng trọ ở đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, Quận 7

Theo kết quả điều tra, từ ngày 25/9 bà Phượng có nhận giữ bé TGH (17 tháng tuổi) với số tiền là 5 triệu đồng/tháng. Trong thời gian trông giữ, bé H. thường xuyên khóc nên Phượng bực bội cộng thêm việc cha cháu bé không trả tiền công đúng hẹn nên Phượng đã nhiều lần dùng tay và cán chổi bằng nhựa đánh vào mặt, tay và chân của bé H dẫn đến gây thương tích.