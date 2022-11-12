Rúng động vụ người phụ nữ bị đánh dã man đến chết tại khách sạn: Hé lộ mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân

Tin nóng 12/11/2022 08:31

Chị T. và ông X. quen nhau hơn 2 năm, tuy bị người nhà ngăn cản nhưng ông X. nhiều lần tới lui cùng chị T..

Liên quan đến vụ người đàn ông đánh chết nhân tình tại khách sạn, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, tối 11/11, một lãnh đạo UBND phường 5, TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau) xác nhận sau khi bị đánh, nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong sau đó. Hai người này có quan hệ tình cảm.

Người nhà chị T. cho biết chị T. từng có chồng và có hai con, chồng chị mất cách đây hơn 8 năm. Chị T. và ông X. quen nhau hơn 2 năm, tuy bị người nhà ngăn cản nhưng ông X. nhiều lần tới lui cùng chị T..

Công an tỉnh Cà Mau cũng đã bắt khẩn cấp N.V.X. và đang điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Rúng động vụ người phụ nữ bị đánh dã man đến chết tại khách sạn: Hé lộ mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân - Ảnh 1

Hình ảnh camera an ninh của khách sạn ghi lại cảnh người đàn ông dùng cây gỗ liên tục đánh dã man vào người phụ nữ - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ngày 10/11 ở một khách sạn trên địa bàn phường 5, TP. Cà Mau. Người đàn ông được xác định là N.V.X. (58 tuổi, ngụ khóm 1, phường 8, TP. Cà Mau) và nạn nhân là chị N.T.T. (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Theo hình ảnh camera của khách sạn ghi lại, ông X. cầm cây gỗ đánh liên tục vào đầu, tay, chân, bụng chị T. ngay tại hành lang khách sạn. Sau một lúc đánh đập chị T., có nhiều người trong các phòng đi ra định can ngăn nhưng do ông X. hung hăng nên không ai dám vào. Sau gần 3 phút đánh chị T. liên tục, ông X. ngồi nghỉ mệt rồi lại đánh tiếp đến khi chị T. gục xuống. 

 

Rúng động vụ người phụ nữ bị đánh dã man đến chết tại khách sạn: Hé lộ mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân - Ảnh 2
Hai con nhỏ chị T. phải chịu cảnh mồ côi - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết, nạn nhân bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng. "Bệnh nhân bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu... Cơ thể bệnh nhân đầy các vết thương nên vào viện chỉ kịp đặt nội khí quản, truyền máu... thì bệnh nhân tử vong. Mặc dù khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân thì được báo động đỏ", một lãnh đạo của Bệnh viện đa khoa Cà Mau thông tin.

Đồng thời, vị lãnh đạo này cũng cho biết, bản thân có gần 30 năm làm việc ở bệnh viện, đây là lần đầu tiên chứng kiến bệnh nhân nhập viện với những vết thương do bị đánh dã man như vậy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn.

Rúng động thương tích trên người phụ nữ bị đánh dã man ở Cà Mau: người đàn ông liên tiếp tác động vật lý không ngơi tay

Rúng động thương tích trên người phụ nữ bị đánh dã man ở Cà Mau: người đàn ông liên tiếp tác động vật lý không ngơi tay

Hành động của người đàn ông đánh người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip khiến người xem không khỏi rúng động.

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