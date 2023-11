Nạn nhân bị các đối tượng dùng kìm tra tấn - Ảnh: Cắt từ clip

Cùng ngày, ông Trần Tấn Công - Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, chỉ đạo công an huyện này phối hợp với Đồn biên phòng Sông Đốc yêu cầu bà Phạm Thị Hà (còn gọi là Năm Bộ, ngụ khóm 3, thị trấn Sông Đốc) đưa tàu cá BT 97993-TS vào đất liền để xử lý các nghi can hành hạ 2 thuyền viên. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận khi mạng xã hội xuất hiện 2 clip vào ngày 15/11 với nội dung thuyền viên tàu cá bị đồng nghiệp hành hạ dã man.

Theo lãnh đạo UBND huyện Trần Văn Thời, 2 nạn nhân bị hành hạ trên tàu cá BT 97993-TS là anh Lê Văn Bình (30 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) và ông Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang). 3 nghi can là Nguyễn Công Toàn (còn gọi là To, 34 tuổi), Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi).

Gương mặt sưng phù của nạn nhân sau khi bị tra tấn - Ảnh: Cắt từ clip

Trong đó, Toàn là con trai ruột của bà Hà, Tỵ ở xã Khánh Hải và Hùng ở khóm 7, thị trấn Sông Đốc. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy ngày 4/1, tàu cá BT 97993-TS của bà Hà làm chủ đã xuất bến tại cửa sông Ông Đốc, trên tàu có 7 thuyền viên do Nguyễn Công Toàn làm thuyền trưởng. 6 thuyền viên khi tàu xuất bến là Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi), Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi).

Làm việc trên tàu một thời gian, Đoàn Văn Hùng thấy công việc không phù hợp, nên đi nhờ tàu cá khác vào đất liền. Bà Hà sau đó đưa anh Bình ra biển hoạt động cùng 5 thuyền viên khác.

Ngày 23/5, ông Trung bị Tỵ, Toàn và Nguyễn Văn Hùng dùng kềm bấm vào tai phải, bẻ gãy 4 cây răng, dập môi và gối chân phải. Một ngày sau đó, anh Bình bị Toàn và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một một cây răng.

Tuy nhiên, qua làm việc với công an, anh Bình và ông Trung không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.