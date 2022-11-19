Xác minh hình ảnh nữ nhân viên 'múa thoát y' với khách ở quán karaoke: Phát hiện 1 số phòng có nét tương đồng với hình ảnh trên MXH

Tin nóng 19/11/2022 08:42

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang xác minh làm rõ những hình ảnh, video được lan truyền trên mạng xã hội về việc nữ nhân viên có hành động múa thoát y với khách ngay tại phòng hát.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chiều 18/11, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm hình ảnh tố cáo một số hành vi trái thuần phong mỹ tục, gây phản cảm, xảy ra tại một quán karaoke. Theo người đăng bài, tại một quán hát ở tỉnh Lạng Sơn, xuất hiện tình trạng nhiều nữ nhân viên - được gọi là "tay vịn" - khỏa thân để phục vụ khách nam.

Hình ảnh và đoạn clip đăng kèm bài đăng còn tố cáo những hành động nhạy cảm ngay tại phòng hát. Ngay sau khi đăng tải, bài đăng thu hút lượng lớn lượt chia sẻ, tương tác, gây xôn xao dư luận.

Xác minh hình ảnh nữ nhân viên 'múa thoát y' với khách ở quán karaoke: Phát hiện 1 số phòng có nét tương đồng với hình ảnh trên MXH - Ảnh 1
Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, qua xác minh, những hình ảnh, video trên được cho là xảy ra tại quán karaoke Galaxy, địa chỉ số 113 đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Khoảng 20h tối 17/11, Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Thông tin (UBND thành phố Lạng Sơn) đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh thông tin tại quán.

Tại thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra, xác minh thông tin, người đại diện đứng tên giấy phép kinh doanh quán không có mặt nhưng 2 người đại diện làm việc cho quán đã đưa đoàn đi kiểm tra từng phòng hát để xác minh thông tin.

Ông Trần Lệnh Trưởng - Trưởng phòng Văn hóa thông tin UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: “Sau khi những thông tin liên quan đến hình ảnh nhạy cảm, đồi trụy, múa thoát y… được lan truyền trên mạng, chúng tôi đã ban hành giấy mời mời các cơ quan chức năng làm việc để xác minh nội dung trên. Tối hôm qua, tổ công tác đã xuống cơ sở để kiểm tra thực tế. Sau khi kiểm tra cơ sở các phòng ốc tại quán, thì đoàn kiểm tra cũng thấy 1 số phòng có nét tương đồng, giống với hình ảnh, clip được lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, vẫn chưa thể khẳng định chính xác địa điểm đó có đúng là nơi xảy ra như thông tin phản ánh hay không, và thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp để xác minh, làm rõ để đưa ra kết luận chính xác, và trên cơ sở đó nếu có vi phạm sẽ xem xét xử lý”. 

Được biết, cơ sở kinh doanh karaoke Galaxy mới được cấp giấy phép kinh doanh loại hình dịch vụ này từ ngày 4/11/2022.

Hiện, công an tỉnh Lạng Sơn đã nắm bắt được thông tin và đang vào cuộc xác minh, làm rõ, và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Hà Nội: Yêu cầu các quán karaoke, vũ trường đóng cửa từ 0h ngày 1/2/2021

Hà Nội: Yêu cầu các quán karaoke, vũ trường đóng cửa từ 0h ngày 1/2/2021

UBND Hà Nội yêu cầu các quán bar, karaoke, vũ trường tạm đóng cửa từ 0h ngày 1/2 để phòng chống Covid-19 .

Xem thêm
Từ khóa:   múa thoát y với khách múa thoát y với khách trong quán karaoke tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 46 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 46 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 15 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào