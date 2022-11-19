Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang xác minh làm rõ những hình ảnh, video được lan truyền trên mạng xã hội về việc nữ nhân viên có hành động múa thoát y với khách ngay tại phòng hát.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chiều 18/11, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm hình ảnh tố cáo một số hành vi trái thuần phong mỹ tục, gây phản cảm, xảy ra tại một quán karaoke. Theo người đăng bài, tại một quán hát ở tỉnh Lạng Sơn, xuất hiện tình trạng nhiều nữ nhân viên - được gọi là "tay vịn" - khỏa thân để phục vụ khách nam. Hình ảnh và đoạn clip đăng kèm bài đăng còn tố cáo những hành động nhạy cảm ngay tại phòng hát. Ngay sau khi đăng tải, bài đăng thu hút lượng lớn lượt chia sẻ, tương tác, gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: VOV Theo thông tin từ VOV, qua xác minh, những hình ảnh, video trên được cho là xảy ra tại quán karaoke Galaxy, địa chỉ số 113 đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Khoảng 20h tối 17/11, Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Thông tin (UBND thành phố Lạng Sơn) đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh thông tin tại quán. Tại thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra, xác minh thông tin, người đại diện đứng tên giấy phép kinh doanh quán không có mặt nhưng 2 người đại diện làm việc cho quán đã đưa đoàn đi kiểm tra từng phòng hát để xác minh thông tin.

Ông Trần Lệnh Trưởng - Trưởng phòng Văn hóa thông tin UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: “Sau khi những thông tin liên quan đến hình ảnh nhạy cảm, đồi trụy, múa thoát y… được lan truyền trên mạng, chúng tôi đã ban hành giấy mời mời các cơ quan chức năng làm việc để xác minh nội dung trên. Tối hôm qua, tổ công tác đã xuống cơ sở để kiểm tra thực tế. Sau khi kiểm tra cơ sở các phòng ốc tại quán, thì đoàn kiểm tra cũng thấy 1 số phòng có nét tương đồng, giống với hình ảnh, clip được lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn chưa thể khẳng định chính xác địa điểm đó có đúng là nơi xảy ra như thông tin phản ánh hay không, và thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp để xác minh, làm rõ để đưa ra kết luận chính xác, và trên cơ sở đó nếu có vi phạm sẽ xem xét xử lý”. Được biết, cơ sở kinh doanh karaoke Galaxy mới được cấp giấy phép kinh doanh loại hình dịch vụ này từ ngày 4/11/2022. Hiện, công an tỉnh Lạng Sơn đã nắm bắt được thông tin và đang vào cuộc xác minh, làm rõ, và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

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