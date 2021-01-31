Hà Nội: Yêu cầu các quán karaoke, vũ trường đóng cửa từ 0h ngày 1/2/2021

UBND Hà Nội yêu cầu các quán bar, karaoke, vũ trường tạm đóng cửa từ 0h ngày 1/2 để phòng chống Covid-19 .

Trước tình hình dịch bệnh đang lây lan rộng, ông Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố Hà Nội - yêu cầu các sở, ngành luôn trong trạng thái sẵn sàng chống dịch.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn thành phố tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1/2 để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

Các quán bar, vũ trường yêu cầu phải đóng của để đảm bảo an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Các cửa hàng về dịch vụ ăn uống phải có biện pháp phòng, chống dịch như thường xuyên sát khuẩn bề mặt tiếp xúc, dung dịch sát khuẩn tay, ngồi giãn cách, vách ngăn, nhân viên phải đeo khẩu trang.

Lực lượng chức năng của Hà Nội chủ động phối hợp nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh tại các tỉnh, đặc biệt là Hải Dương và Quảng Ninh cũng như các địa điểm trong thành phố thuộc vùng dịch để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống.

Ngoài ra, ngành y tế thành phố sẽ triển khai xét nghiệm cho tất cả các trường hợp người dân đã từng đi đến, về từ thành phố Chí Linh – Hải Dương trong thời gian từ ngày 1/1 và Sân bay quốc tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 5/1 đến nay. Các nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài liên quan đến ca bệnh tại sân bay Vân Đồn cũng phải được kiểm tra trong thời gian tới.

Đối với công tác kiểm tra, ngành y tế Hà Nội chỉ đạo ở bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh cần duy trì phân luồng bệnh nhân, yêu cầu người nhà và người bệnh phải đeo khẩu trang, tăng cường xét nghiệm Covid-19 đối với bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân nặng và nhân viên y tế. Đặc biệt, các bệnh viện trên địa bàn thành phố phải rà soát lại số giường bệnh để phục vụ công tác cách ly và điều trị khi Trung ương yêu cầu.

Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Trung tâm y tế phối hợp với các đơn vị tổ chức cách ly tập trung trên địa bàn thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung theo quy định.

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