Việt Nam ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 ở Nam Phi

Xã hội 31/01/2021 15:28

Một chuyên gia Nam phi nhập cảnh vào Việt Nam được ghi nhận là trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Hà Nội.

Biến chủng SARS-CoV-2 ghi nhận lần đầu tiên tại Nam Phi được khuyến cáo có khả năng lây lan nhanh hơn các chủng ban đầu. Nó được phân lập trên một bệnh nhân - là chuyên gia từ Nam Phi - nhập cảnh vào Việt Nam. Ca bệnh được Bộ Y tế ghi nhận ngày 24/12, cùng 11 người mắc Covid-19 khác. Chuyên gia từ Nam Phi là bệnh nhân 1422 (25 tuổi), được cách ly tại Hà Nội.

Ngày 19/12, bệnh nhân này từ Nam Phi quá cảnh Doha Qatar, nhập cảnh sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay QR976 và được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần một ngày 23/12 cho thấy bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

bien chung SARS CoV 2
Các chuyên gia phát hiện biến chủng Covid-19 trên người một bệnh nhân nhập cảnh vào Việt Nam - Ảnh minh họa: Internet

Các nhà khoa học từng cảnh báo đột biến E484K trong biến chủng virus SARS-CoV-2 được tìm thấy tại Nam Phi có thể khiến vaccine Covid-19 không còn hiệu quả. Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới, biến chủng này đã lan ra hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ngoài ra, lần đầu tiên xuất hiện tại Anh, nó đã lây nhiễm cho khoảng 80 nơi. Biến chủng mới được phát hiện tại Brazil cũng gây bệnh cho nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trong 2 tuần qua. Như vậy, hiện Việt Nam xuất hiện hai biến chủng của virus này có nguồn gốc từ Anh và Nam Phi.

Chí Linh và Hải Dương là hai ổ dịch lớn nhất nước, được đánh giá là có liên quan tới biến chủng SARS-CoV-2 của Anh. Nữ bệnh nhân được phát hiện đầu tiên (1552) đang được giải trình tự gene để xác định có nhiễm biến chủng mới hay không.

Sau khi phát hiện hai ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết theo thông tin từ phía Nhật Bản, nữ công nhân Việt Nam (32 tuổi, trú tại Hải Dương) nhiễm biến chủng mới của SARS-CoV-2. Trước đó, bệnh nhân này đi từ sân bay Nội Bài, quá cảnh tại Singapore và đến Nhật Bản vào ngày 17/1. Theo Bộ Y tế, sau khi có kết quả giải trình tự gene, cơ quan y tế Nhật Bản nhận định người này mắc biến chủng mới của Anh (B117).

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Từ khóa:   Covid-19 Nam Phi cách ly tại Hà Nội

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