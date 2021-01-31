Nam thanh niên trở về từ vùng dịch và có dấu hiệu đau họng. Tuy nhiên, khi được yêu cầu xét nghiệm test Covid-19 thì lại “lặng mất tâm”.
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Theo Pháp Luật TP.HCM, tối ngày 30/1, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin đang tiến hành tìm kiếm người thanh niên tên N.T.S.(28 tuổi, ngụ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đã “biến mất” khỏi bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh trước khi xét nghiệm Covid-19.
Được biết, anh S. là tài xế ở Yên Bái, sáng cùng ngày, anh đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) để bay về Cam Ranh.
Tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, sau khi tiếp nhận sàng lọc, bệnh viện phát hiện S. có dấu hiệu đau họng nên đưa đến khu cách ly khoa Truyền nhiễm để chuẩn bị làm xét nghiệm test kháng thể SARS-CoV-2. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế đến để đo mạch trước khi làm xét nghiệm Covid-19 thì không thấy S. tại buồng bệnh. Sau đó, các y bác sĩ liên lạc với S. thì người này nói là đã bắt xe về Đắk Lắk.
Ngay lập tức, vào chiều tối ngày 30/1, lãnh đạo huyện Krông Bông cùng lực lượng chức năng đến nhà đối tượng nhưng không tìm được. Gọi điện thoại cho S. thì thanh niên này cho biết đang xuống Bình Thuận để thăm người yêu. Lực lượng chức năng đang đề nghị anh S. liên hệ với cơ quan y tế Bình Thuận để được hướng dẫn.
Liên quan tới tình hình dịch bệnh, theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, sáng 31/1, cả nước đã ghi nhận 14 thêm ca dương tính với COVID-19, trong đó Bắc Ninh và Hòa Bình là hai tỉnh xuất hiện các ca bệnh đầu tiên.
Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một bệnh nhân nữ, 29 tuổi, trú tại Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là vợ BN1565 và là mẹ BN 1652. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên tại Bắc Ninh.
Hai trường hợp bệnh đầu tiên ở tỉnh Hòa Bình trú tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình, liên quan đến ổ dịch Chí Linh.
Tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca tại thị xã Ayun Pa, tiền sử tiếp xúc với 2 bệnh nhân tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Như vậy tỉnh Gia Lai đã ghi nhận tổng cộng 4 ca nhiễm.
Thành phố Hà Nội ghi nhận 5 bệnh nhân mới tại quận Nam Từ Liêm, tiền sử tiếp xúc với BN 1694. Trong đợt dịch mới, số ca nhiễm của Hà Nội đang có tổng cộng 9 người.
Còn tại Hải Dương, 4 trường hợp dương tính mới đều ở Chí Linh, nâng số ca nhiễm ở Hải Dương là 179.
Trong cả 4 ngày 28-31/1, Bộ Y tế ghi nhận 221 ca nhiễm cộng đồng, ở 8 tỉnh thành gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, TP. HCM và Hải Phòng. Riêng ngày 30/1 đã ghi nhận tổng cộng 61 ca nhiễm. Hai ổ dịch lớn Covid-19 hiện nay là Công ty Poyun ở thành phố Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.