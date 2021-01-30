TP.HCM tiến hành xét nghiệm 349 người đến từ vùng dịch COVID-19, 57 ca âm tính

Tin nóng 30/01/2021 21:56

349 người đến từ Hải Dương, Quảng Ninh và các địa điểm khác đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm. Được biết, có 57 ca nhận kết quả âm tính.

Tối ngày 30/1, ngành y tế TP.HCM cho biết, đã thực hiện cách ly, lấy mẫu 8 trường hợp  tiếp xúc gần các bệnh nhân tại Hải Dương và Quảng Ninh. Trong đó, 7 ca âm tính, 1 ca dương tính là nam thanh niên 28 tuổi - người được phát hiện tại quận 11. Đây là ca nhiễm đầu tiên tại TP.HCM liên quan đến đợt dịch Hải Dương - Quảng Ninh.

Ngoài ra:

69 người có mặt tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, từ ngày 1/1 đến 27/1, đã khai báo y tế ở thành phố: 23 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

211 người làm việc hoặc đi qua sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh: 21 trường hợp âm tính, còn lại chờ kết quả.

Ngày 28/1, ghi nhận 55 trường hợp rời khỏi Hải Dương: 6 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

6 người đi qua các địa điểm do Bộ Y tế công bố. Tất cả đang chờ kết quả xét nghiệm.

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Các bác sĩ tiến hành xét nghiệm Covid-19

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đề nghị người đến từ các vùng dịch như Hải Dương, Quảng Ninh và các địa điểm khác do Bộ Y tế công bố hãy chủ động khai báo y tế để được hướng dẫn có biện pháp phòng ngừa, tránh dịch bệnh ngày càng lan rộng.

Trong cuộc Họp Ban chỉ đạo chống Covid-19 TP.HCM ngày 30/1, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, qua trao đổi với Cảng vụ hàng không miền Nam, mỗi ngày, sân bay Tân Sơn Nhất có 5 chuyến đến từ sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) với tổng cộng 750-800 hành khách trong thời gian qua. Trung bình, mỗi chuyến có 150-180 hành khách.

Cũng trong cuộc họp này, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, sở này lên danh sách 1.253 du khách từ TP.HCM đến tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương thời gian qua. Trong đó, có 155 người về và đang lưu trú tại thành phố.

Theo bà Hoa, các khách sạn, trung tâm hội nghị trên địa bàn thành phố nhận hàng loạt yêu cầu hủy tiệc tất niên, sự kiện. Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cũng chịu ảnh hưởng khi nhiều đoàn khách hủy, hoãn tour đã đặt. 

Từ ngày 28 đến 30/1, Bộ Y tế ghi nhận 207 ca nhiễm cộng đồng, ở 7 tỉnh thành gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Giang (2 ca), TP HCM, Hải Phòng (1 ca). Riêng ngày 30/1 ghi nhận 61 ca nhiễm. Hai ổ dịch lớn là Công ty Poyun ở thành phố Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. 

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