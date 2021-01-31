COVID-19 'căng thẳng', sinh viên cả nước đồng loạt ‘chạy dịch’ về quê ăn Tết

Xã hội 31/01/2021 08:29

Nhiều trường học đồng loạt cho học sinh, sinh viên nghỉ Tết sớm phòng Covid-19. Lượng người đổ ra các bến xe tại các thành phố lớn vì thế cũng tăng cao chóng mặt.

Từ ngày 29/1, nhiều trường học trên địa bàn cả nước đã chủ động cho sinh viên nghỉ Tết sớm để đảm bảo an toàn mùa Covid-19. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến các bến xe, đặc biệt là khu vực Hà Nội, TP.HCM trở nên chật kín người. Vì lịch nghỉ kéo dài hơn 1 tháng nên sinh viên mang nhiều hành lý, sách vở, đồ dùng về quê.

Tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), lượng sinh viên đổ về rất đông. Mọi người đều mang khẩu trang vào bến. Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng và lưu lượng hành khách nhiều hơn, bến xe có phát loa tuyên truyền, kêu gọi đến người dân nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch bệnh. 

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Sinh viên đổ về các bến xe Hà Nội rất đông - Ảnh: Báo Lao Động

Tương tự, bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng trở nên đông đúc hơn thường ngày khi sinh viên đồng loạt về quê. Theo nhận định của nhân viên nhà xe, lượng sinh viên về trong chiều nay, ngày 31/1, sẽ còn cao hơn nữa.

Còn tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM), từ chiều ngày 30/1, hàng nghìn người đã đổ về bến xe để về quê ăn Tết, trong đó sinh viên chiếm đa số.

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Bến xe cung cấp nước rửa tay tại khu vực ra vào bến - Ảnh: Báo Lao Động

Ở quầy thông tin, quầy bán vé, cửa ra vào bến đều có nước rửa tay sát khuẩn phục vụ miễn phí đối với tất cả các hành khách. Được biết, tất cả các tuyến xe cố định, xe liên tỉnh từ Quảng Ninh đến bến xe Miền Đông đều đã tạm dừng hoạt động ngay khi có công văn chính thức từ tỉnh Quảng Ninh.

Ông Đỗ Phú Đạt - Phó tổng giám đốc bến xe Miền Đông cho biết, đối với các chuyến xe đến bến xe Miền Đông từ vùng dịch sẽ được sát khuẩn, tất cả các hành khách đầu phải khai báo ý tế.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh, theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, sáng 31/1, cả nước đã ghi nhận 14 thêm ca dương tính với COVID-19, trong đó Bắc Ninh và Hòa Bình là hai tỉnh xuất hiện các ca bệnh đầu tiên.

Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một bệnh nhân nữ, 29 tuổi, trú tại Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là vợ BN1565 và là mẹ BN 1652. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên tại Bắc Ninh. 

Hai trường hợp bệnh đầu tiên ở tỉnh Hòa Bình trú tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình, liên quan đến ổ dịch Chí Linh.  

Tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca tại thị xã Ayun Pa, tiền sử tiếp xúc với 2 bệnh nhân tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Như vậy tỉnh Gia Lai đã ghi nhận tổng cộng 4 ca nhiễm.

Thành phố Hà Nội ghi nhận 5 bệnh nhân mới tại quận Nam Từ Liêm, tiền sử tiếp xúc với BN 1694. Trong đợt dịch mới, số ca nhiễm của Hà Nội đang có tổng cộng 9 người.

Còn tại Hải Dương, 4 trường hợp dương tính mới đều ở Chí Linh, nâng số ca nhiễm ở Hải Dương là 179. 

Trong cả 4 ngày 28-31/1, Bộ Y tế ghi nhận 221 ca nhiễm cộng đồng, ở 8 tỉnh thành gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, TP. HCM và Hải Phòng. Riêng ngày 30/1 đã ghi nhận tổng cộng 61 ca nhiễm. Hai ổ dịch lớn Covid-19 hiện nay là Công ty Poyun ở thành phố Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

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Từ khóa:   sinh viên nghỉ học virus Corora Việt Nam chống dịch

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